王大陸閃兵案外案！找刑大隊長、四海幫小阿俊查個資 6人被起訴

藝人王大陸（見圖）、時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮、四海幫海鷹堂堂主陳子俊等6人被起訴。（資料照）

2025/05/01 18:36

〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉斥巨資找閃兵集團逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查集團首腦陳男個資；另因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐400萬餘元，又涉嫌透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男個資；新北地檢署依偽造文書、洩密及違反個資法等罪起訴王、闕、游、陳、劉等6人。王大陸涉斥資偽造不實病歷閃兵部分，仍在偵辦中。

檢方調查，王大陸不滿陳男收取鉅款，但未為其處理免役之事即失聯，尋求游男協助，游於2月13日聯絡與其交情友好的劉君榮，稱將帶王大陸前往報案；當日下午3時許，游、王抵達台北市刑大後，劉居榮涉在警方的智慧分析決策支援系統，登載不實查詢事由「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查詢陳男出境、入監、人口基本資料、查捕系統、電話等個資後，以手機翻拍個資網頁畫面，內有姓名、性別、國民身分證字號、出生年月日、戶籍地、現居地、電話及個人照片等資訊。

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檢方調查，劉居榮之後將個資畫面透過LINE轉傳給游嫌，游嫌即使用微信轉傳給在場的王大陸，並稱「360萬拿回來、之後你再找別的人處理」。

不僅如此，檢方還查出，王大陸因闕沐軒遭潘男詐欺400萬餘元，但潘男已入監服刑，未賠償損失，故詢問游有無管道可知悉潘男家屬，王、闕、游3人先是成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組，游嫌再委託陳子俊幫忙，陳嫌涉以每筆個資1500元代價，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的親屬個資電腦擷取照片（內有潘男哥哥的個資），另透過管道取得潘男姐姐的地址與手機後，除回報給王、闕2人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

檢方今天以違反個人資料保護法起訴王大陸、闕沐軒、游翔閔、陳子俊等人；劉居榮則涉公務員登載不實準公文書、洩漏國防以外秘密、公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌。

檢方認為，王大陸犯罪事實明確，而闕、游2人犯後態度不佳，陳子俊則認罪，均請量處適當之刑；至於本案唯一公務員劉居榮，本應竟利用警察職務上機會，任意洩漏民眾的個人資料，偵查中雖辯稱為誤傳，但事後卻仍傳送訊息給游嫌請其在長官面前多加讚揚，顯非誤傳，亦請量處適當之刑；另外，王大陸曾與連姓UBER司機搭車起衝突毆打對方，互毆傷害部分因雙方已和解，連男撤告，這部分不起訴。

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