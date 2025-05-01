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    扯！超跑車隊台14線雙黃線逆向超車 警方出手了

    台14線埔霧公路，有超跑車隊逆向跨越雙黃線超車。（警方提供）

    台14線埔霧公路，有超跑車隊逆向跨越雙黃線超車。（警方提供）

    2025/05/01 18:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣往來合歡山、清境的台14線埔霧公路，日前有超跑車隊疑為超越前方砂石車，竟集體逆向跨越雙黃線超車，轄區仁愛警分局表示，雖尚未接獲檢舉，但跨越雙黃線違規超車，依法可處600元至1800元罰鍰，除將著手調查，未來也會加強巡邏取締，遏止危險超車行為。

    仁愛警方指出，近日有民眾反映仁愛鄉台14線埔霧公路，有多輛超跑組成的車隊在山道奔馳，惟車隊行經一處路肩較寬的路段，竟集體逆向跨越雙黃線超車，且至少有4輛超跑違規。

    警方說，針對超跑車隊違規跨越雙黃線超車，以及爭道行駛等不當行為，依法可處600元至1800元罰鍰，若因違規行為致人死傷，更可處6000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

    警方強調，埔霧公路位處山區、路況蜿蜒，提醒用路人注意行車安全，切勿任意違規超車或逆向行駛，另外，若是慢速車輛的駕駛，也可尋找適當的寬闊地點，並減速靠右，禮讓後方車先行通過，維持交通順暢，未來該路段也會加強稽查取締，以維護交通安全。

    台14線埔霧公路，有超跑車隊逆向跨越雙黃線超車。（警方提供）

    台14線埔霧公路，有超跑車隊逆向跨越雙黃線超車。（警方提供）

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