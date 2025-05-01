510凱道集會替剴剴發聲？ 胡采蘋：先叫最大事主蔣萬安出來！

剴剴案引發社會高度關注。（資料照）

2025/05/01 22:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北保母虐童致死案（剴剴案）掀輿論撻伐，全案審判進度受到社會高度關注。近日傳出網上有人號召上凱道舉辦「護兒集會」，卻引發外界質疑目的不單純。對此，財經網紅胡采蘋直言，如果有任何人要上凱道抗議，麻煩請本案「最大事主」台北市政府出來講清楚、說明白相關爭議！

近日網上有不少帳號持續發文分享「剴剴」案的資訊，並主張要在5月10日上凱道遊行，替沒辦法為自己申冤的剴剴發聲，提出訴求包括設立「兒少保護部」、「兒虐專責公務員」等，未見要譴責被認為將剴剴案推入深淵的雙北市政府，和轉介剴剴給惡保母的兒福聯盟。此外，相關帳號貼出不少疑似中國人手拿著寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭特別註明「From China」，貼文還轉載中媒的相關報導，懷疑中方透過網軍，想利用這件深受台灣社會關注的案子來操弄輿論。

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胡采蘋今下午在臉書發文表示，「這幾天我轉發了剴剴案的法庭實況，我希望能幫助剴剴案不要被沉下去，不希望情況變複雜，所以我沒有公開點名應該負責的人。然而任何人只要一查就知道，台北市政府恐怕才是剴剴案最大的事主，剴剴的父親失聯、母親坐牢、外婆經濟不佳無法扶養，才送出給社會機制處理，轉交到文山區的劉彩萱、劉若琳手上。」

「這樣的孩子是沒有依靠的，出了事惡保母根本不怕，因為沒人會幫他出頭，這些孩子是萬分仰賴社工的關懷，社工系統是他們唯一的依靠。然而剴剴案的社工陳尚潔從頭到尾都在說謊，台北市政府的多重探視機制完全失效，孩子被打了三個月終於斷氣，市議員要求市長專案報告，竟然被技術性流會，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還親自到場指揮……」

胡采蘋最後直言，「如果任何人要上凱道抗議，麻煩就叫蔣萬安市長出來講清楚，那個上次沒有用上的專案報告，不如就拿去凱道好好講一講，我也非常想要知道這是怎麼回事。」

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