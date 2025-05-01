淘空遠航36億重判15年 張綱維高院出庭喊無罪：我不可能淘空自己

高等法院提訊張綱維（左）出庭。（資料照）

2025/05/01 17:02

〔記者楊國文／台北報導〕遠東航空董事長張綱維被控侵占遠航公司款項，藉由貸款案將樺福旗下公司債務移轉給遠航，涉淘空遠航資產36億元，台北地院去年依違反證券交易法等罪判刑14年、另外可易科罰金部份判刑1年，前合作金庫董事長廖燦昌判無罪；上訴後，高等法院今天首度開庭，提訊在押的張綱維出庭，他當庭大吐苦水，主張應判他無罪，遠航是他1人獨資的公司，沒有任何犯罪意圖，「我不可能淘空自己」。

高院今天下午開庭，高檢署上訴主張，一審在虛增公司費用逃漏稅的部份，判決張綱維無罪乃不當，另有多項犯行量刑過輕。

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張綱維強力反擊，稱檢方上訴無理由，應判他全部無罪，駁回檢方上訴。他說，遠航是他自己1人獨資的公司，沒有被害人、無股東，向銀行貸款都有十足擔保，遠航最早的時候淨值是負100多億，並沒有什麼資產，都是他拿錢出來，他對財務不了解，都聽會計師的話，「我真的不明白犯了什麼罪，讓我身敗名裂，過得這麼悽慘」。

張綱維認為，遠航當時飛機還在飛，然後被要求停飛，廢止執照，突然間，遠航員工沒有了工作，連飛機都爛在機場，「華航、復與空難死了多少人？有被停飛嗎？」政府對遠航太不公平了。

檢方起訴指出，遠航公司因前董事長崔湧等人不法行為，財務出現重大危機，向法院聲請重整獲准。張綱維佯裝樺福集團自有資金充裕，將注資遠航公司，詐得重整人資格，並取得遠航公司業務經營及財產管理處分權。

檢方調查，張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸資金來源，完成增資而獲取復航許可，虛增營收美化財報，侵占遠航公司資金。張綱維涉嫌在2015年到2016年間以「轉調樺壹款」名義，侵占遠航公司總計新台幣13億多元。

張綱維也明知遠航於2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，竟為將樺福集團關係人負債轉嫁拋給遠航公司承擔，於2016年間由遠航向合作金庫銀行台北分行貸款22億多元，並將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行現欠20億多元。

另外，遠航2015年底重整完成，隔年立即暴增嚴重財務赤字，張綱維等人為避免遠航公司遭民航局裁罰影響航權，明知「小坪頂房地」市場成交量低迷，竟於2017年12月29日將「小坪頂房地」過戶給遠航，讓遠航承受大批爛尾樓與難以整合開發的不動產，遭受重大財產損害。

檢方偵結，依涉犯證交法財報不實罪、特別背信罪、公司法、刑法偽造文書、詐欺、業務侵占、稅捐稽徵法、商業會計法、民用航空法等罪，起訴張綱維等人。北院判張綱維14年徒刑，另外不易科罰金部份判1年徒刑，科技監控防逃，命配戴電子腳鐶，不得接近機場、港口、海岸線等地。

全案上訴後，高等法院發現，張綱維配戴的電子腳鐶顯示他有7度違規遭科技監控示警，其中2度接近苗栗塭仔頭漁港，有逃亡之虞，4月2日拘提到案，當庭收押。

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