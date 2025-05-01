不怕舉頭三尺有神明 慣竊手癢治不好再偷香油錢

朱姓慣竊才放出來不到3年又手癢，去年3月起陸續偷遍新竹縣市各大宮廟，至少偷了4.8萬元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/05/01 16:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕朱姓慣竊才放出來不到3年又手癢，去年3月起陸續偷遍新竹縣市各大宮廟，至少偷了4.8萬元，各宮廟管理人員發現功德箱遭破壞而報警。新竹地院法官依攜帶兇器毀越門扇竊盜、逾越門扇竊盜等4罪嫌，分別判處9個月到1年刑期。

法官調查，朱男在去年3月21日深夜騎機車跑去新竹縣三元宮，以不詳方式破壞紅色木門門鎖後，開啟紅色木門進入主殿內，再持現場取得的鉗子1支剪斷功德箱鎖頭，竊取功德箱內現金4萬元。

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去年3月27日凌晨1時半，朱男騎機車到新竹市天王宮，破壞廟門門檻門閂、將門檻上木板扳起後，從門檻縫隙進入破壞樂捐箱鎖頭後，著手竊取樂捐箱內現金未遂。

去年4月8日晚間10時45分許，朱男又騎機車到新竹縣竹北市鳳嶺玄天宮，徒手攀爬石雕、翻越大門門縫進入破壞功德箱後竊取現金8000元。

去年4月26日凌晨1時50分許，朱男到竹市北極殿徒手拔取大門門閂插銷後，開啟大門進入破壞2個功德箱鎖頭，竊取現金合計1萬元。

三元宮主委自始至終未對朱男為任何求償，甚且到庭說不希望被告賠償，就算要求賠償，被告可能也做不到，希望被告改邪歸正、認真工作。

法官審酌朱男曾因多起竊盜、贓物、違反毒品危害防制條例等案件，經法院判刑確定或執行完畢，另因涉犯多起竊盜案件，尚於另案偵查或審理中，足見其為竊盜慣犯，素行惡劣。又被告歷經上開多起案件偵、審程序，竟仍不思依循正當途徑以獲取所需，逕行多次侵入宮廟竊取財物，對於社會治安及民眾財產安全產生重大危害，造成他人財產損失並增添他人生活不便，其行為顯然漠視他人財產權利，應嚴予譴責。最後依竊盜罪分別判刑。

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