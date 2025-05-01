誇張！為弟擴展生意 受刑人竟竊取監獄公務電腦內「數百筆個資」

為了弟弟擴展生意，新竹監獄一名受刑人竟竊取監獄公務電腦內「數百筆個資」被判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/01 16:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓受刑人2022年在新竹監獄服刑時，調用為調查科「視同作業收容人」，協助處理調用資料等事宜，為了幫弟弟拓展生意，竟違法列印出監人員家屬資料，拜託假釋的黃姓受刑人幫忙寄給弟弟遭拒，全案才爆發。最終依犯非公務機關非法利用個人資料罪判刑5月。

法官調查，林男2022年8月31日因案入監執行後，移監至新竹監獄，經調用為新竹監獄調查科「視同作業收容人」，負責協助處理視同作業調用資料及統整監務會議資料。為協助胞弟擴展生意，林男於去年7月2日上午在新竹監獄調查科辦公室內，將電腦硬碟內的「出監人員家屬資料（含姓名、與出監人員關係、行動電話門號、住址等個人資料）」EXCEL檔案複製列印。

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林男將列印出來的EXCEL檔案紙本，裝在牛皮紙袋內，並在封面書寫弟弟的姓名與地址、貼上郵票，委由已核准假釋、不知情的黃姓受刑人出獄寄出。因黃男拒絕代為轉寄，並將之轉交予游男，游男察覺有異，將牛皮紙袋拆開查看後，發現竟然是出監人員家屬資料紙本，通報新竹監獄管理人員而查獲。

新竹地院法官認為，林男為協助親人擴展生意，竟利用其受新竹監獄調查科調用為「視同作業收容人」、可至辦公室使用公務電腦之機會，無故取得公務電腦內之電磁紀錄，並非法蒐集數百筆個人資料，若遭流出，可預見將造成巨大損害及困擾，幸因黃男、游男即時察覺有異並通報監所管理人員，個資始未流出。最終依犯非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑5個月。

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