5億高中生可能是自殺！ 中檢：爭產、父逝又被趕出門是「不可承受之重」

中檢研判墜樓動機，是剛滿18歲的賴生（圖右），歷經家族爭產風波，喪父（名義上的阿公，圖左）又被趕出家門，對於賴生而言「乃是不可承受之重」。 （家屬提供）

2025/05/01 16:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，婚後1小時於夏朝源的住處墜樓死亡，賴生的母親提出殺人罪告訴，主張夏朝源與擔任代書的父親謀財害命，台中地檢署於2023年6月21日認定賴生並非他殺（不是被他人推下樓）而不起訴，賴母聲請再議，高等檢察署台中分署發回中檢再「續查」，中檢今天再度偵結，研判賴生生前墜樓，極可能是自殺，夏氏父子再度不起訴，至於動機，中檢研判賴生歷經家族爭產風波，喪父（名義上的阿公）又被趕出家門，對於剛滿18歲的賴生而言，「乃是不可承受之重」。

賴生是阿公與媳婦賴母「翁媳亂倫」之子，阿公實際是賴生的生父，阿公生前擔心妻子與兒女爭產，遂把逾5億元房地產贈與過戶給賴生，針對中檢第一次不起訴處分，賴生的母親委託律師提起再議，其中一項的再議理由，是賴生並無自殺動機，賴母並聲請調查賴生自殺動機，對此，檢方第二次的不起訴書，有下列的見解與研判。

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檢方認為，賴生的阿公早於2003年間，就把妻子（賴生名義上的阿嬤）趕出中清路住處，雙方之後互告刑事與民事，阿嬤又用訴訟，導致賴母喪失台灣的居留權，阿公氣得威脅要開槍打死阿嬤，夫妻雙方宛如仇人，2023年4月，阿公在浴室跌倒昏迷，賴生與賴母擔心阿嬤來爭產，趕緊把土地房子所有權狀，全部交給夏姓代書保管，可顯示賴生當時心中徬徨無助。

阿公過世之後，阿嬤又於同年5月3日阿公出殯當天下午，阻止阿公牌位進祀中清路住處，並限賴生與母親在1週內搬離中清路住處，賴生見狀打電話向律師求助，但律師沒接電話，這些過程也顯示賴生承受莫大焦慮與壓力，包括擔憂自己無法妥善保管阿公（生父）所贈與的財產，亦面臨失去感情甚篤的阿公（生父），又擔心自己無法與母親再共同居住在中清路住處。

中檢認為，賴生當時甫自高中畢業未諳世事，阿公（生父）剛過世，賴母不識字，且已無在台灣居留的資格，憂心獨自一人未能處理名下的鉅額不動產，甚至即將遭驅離中清路住處，也因此他雖為異性戀傾向，竟會同意與夏姓代書的兒子夏朝源登記結婚，雖然賴生未留有遺書，無法明確知悉自殺動機，然由上述賴生從阿公（生父）昏迷時起，從憂心阿公病情，乃至喪父（阿公）與恐懼名下財產遭掠奪，甚至被趕出其住處等一連串接踵而來的憂傷與擔心，「對於剛滿18歲的賴生而言，乃是不可承受之重」。

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