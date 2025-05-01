半年金流高達近154億！台泰警方攜手搗破跨國洗錢水房逮23人送辦

警方查扣泰達幣95萬9433顆、以太幣4.532顆，以及台幣140萬多元、冷錢包與電腦等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/05/01 16:23

〔記者邱俊福／台北報導〕隱身高雄市前金區一處社區大樓的跨國洗錢水房，涉嫌專替泰國、日本及越南等國博弈集團操作出、入金服務，並勾結境外詐騙集團，協助洗錢，從中抽取手續費；刑事警察局國際科第二隊前年接獲泰國警方相關情資後，至去年底共發動4波查緝行動，搗破水房逮孫姓主嫌與旗下成員等23人送辦，而從查扣帳冊資料初估，該集團遭查獲前半年洗錢金流高達近154億元，獲利1億8476萬多元。

警方調查，41歲孫男，平時無業在家，跟老婆、小孩居住在高雄市左營區一棟豪華社區大樓。2021年開始，出資籌組跨國洗錢水房，透過泰國、日本及越南網路博弈集團提供的人頭帳戶，協助其賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務。

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此外，孫男並配合境外詐騙集團，綁定人頭帳戶網銀的手機，24小時自動處理轉帳、匯款，將贓款轉換成虛擬貨幣，再轉出給予詐團，從中則抽取百分之1至2的手續費；該集團水房成員每月月薪4至5萬元，每天需打卡上班，宛如正常的上班族。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，前年於清邁查獲一處專鎖定泰國民眾的網路購物詐騙機房，逮馬來西亞籍、泰籍犯嫌等3人到案，經追查金流，發現洗錢水房隱身台灣，便跟我刑事局國際科交換清資。

國際科經長期調查，去年1月8日在高雄市前金區破獲該水房，逮捕工程師、幹部、員工等10人，隨後持續溯源偵查，至去年底再逮捕孫男，以及旗下幹部、人頭等13人到案，共查扣約市價3100多萬的泰達幣95萬9433顆與以太幣4.532顆，以及台幣140萬多元、冷錢包及電腦等大批贓證物，依組織犯罪、洗錢、加重詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方複訊後將孫男與林姓工程師2人聲押獲准。

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