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    竹聯幫仁堂明仁會成員佯稱少年害人卡案件 詐得近8萬元

    桃園地檢署已因詐欺案件將楊姓男子等人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已因詐欺案件將楊姓男子等人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/05/01 14:49

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕竹聯幫仁堂明仁會成員楊姓男子去年4月間，得知家境富裕的何姓少年購買約80萬元的嶄新機車，向何姓少年假稱，他手下年輕人許姓、林姓少年因幫何領錢，而被警方查辦，要求何交付77萬元安家費等費用，順利騙得7萬9000元，桃園地檢署已因詐欺案件將楊男等人提起公訴。

    楊男去年1月間在桃園區1處釣蝦場結識何姓少年等多名少年，他向他們搭話，還邀請他們加入明仁堂「八德組」的群組，但何等人當場拒絕，並未加入幫派。

    楊男因此與何姓少年等人常常聯繫，同年4月間，楊男得知何買了1輛全新的大型重機車，與他的手下盧姓、黃姓男子等人找上何等人，向何假稱，他手下年輕人許姓、林姓少年為了幫何買大型重機車，提領大筆現金，因而被桃園警分局埔子派出所約談，何須負擔安家費、律師費等費用共77萬元，何則有留車或付現金2種選擇。

    後來何姓少年決定留車，楊男再指示他人將大型重機車轉賣，僅賣得7萬元得手，楊男另要求何交出1枚身上的金戒指，又再轉賣9000元得手。

    何男離開後到處詢問，終於知道自己被楊男騙了，趕忙向警方報案，警方依詐欺罪嫌將楊男等人送辦後，桃園地檢署已將他們提起公訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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