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    臨時工當車手第2天被「甕中捉鱉」 高喊「冤枉、我不知是詐騙」羈押

    吳姓臨時工（圖中）宣稱自己上工第二天，他不知道自己是詐欺車手。（警方提供）

    吳姓臨時工（圖中）宣稱自己上工第二天，他不知道自己是詐欺車手。（警方提供）

    2025/05/01 14:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局今天（1日）公布一起車手落網案，從事臨時工的48歲吳姓男子，上月（4月）加入詐欺集團，妄想一夜致富，他於上月18日假冒股票投資公司專員，向徐姓婦人取款30萬元，被埋伏的員警宛如「甕中捉鱉」當場逮捕，他嚇得高呼冤枉，「我真的不知道這樣是詐騙」，警方卻在他身上查獲物造的假證件與投資公司印章，台中地檢署聲請羈押獲准，沒有致富的他，換得免費牢飯。

    中市警局第六分局指出，吳男打零工維生，台中市徐姓婦人上月偶之然間，接獲一通投資顧問公司電話，對方指稱，台灣股市因美國總統川普的關稅政策而下，但有一檔「高報酬」股票，有獲利的內線消息，足以對抗股市逆風，獲取高額利潤，徐婦因此信以為真，與對方搭上線聯繫，對方宣稱會派遣業務專員，向婦人面交30萬元投資股市。

    婦人的家屬發現怪異而通報警方，員警設下「請君入甕」之局，與詐團約在餐廳見面交款30萬元，吳男假冒業務專員現身，立刻被員警逮捕，不料，吳男見到員警出現，嚇得直打哆嗦，不停高呼冤枉，「我不知道是詐騙，我真的不知道」，他宣稱自己上工第二天，尚未獲得薪水，他什麼都不知道，警方卻在他身上，查扣偽造的投資公司工作證與假印章，偵訊後依加重詐欺罪移送台中地檢署，檢方向台中地院聲請羈押獲准。

    第六分局長周俊銘呼籲，在面對來路不明的投資邀約時，必須保持高度警覺，「會去你家拿錢的，都是詐騙！」，若發現疑似詐騙行為，應立即聯繫當地警方報案，避免成為受害者。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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