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    砂石車故障找拖車拖到路旁 駕駛下車察看時跌倒慘遭機車撞上送醫不治

    砂石車故障找拖吊車，砂石車駕駛下車時遭機車撞上失去生命跡象搶救中。（民眾提供）

    砂石車故障找拖吊車，砂石車駕駛下車時遭機車撞上失去生命跡象搶救中。（民眾提供）

    2025/05/01 13:32

    首次上稿：13:20
    更新時間：13:32（新增傷者不治）

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕64歲謝姓男子今天上午10點多駕駛砂石車行經苗栗縣頭份市苗124丙線7公里處時，砂石車突然故障，謝男趕緊連絡拖吊車前往，等到拖吊車一到，拖吊車把砂石車拖至路肩後，謝男由砂石車下車察看時，疑似不慎跌倒遭一輛機車撞上，當場倒地不起，消防人員到場時謝男已經失去生命跡象，送往醫院搶救後仍然宣告不治。

    頭份警方表示，事發當時謝男因車輛抛錨停於路旁，已經請拖吊車將砂石車拖到路肩，之後謝男疑似從砂石車下車時不慎跌落，突然間機車女騎士22歲劉姓女子從後方迎面而來，劉女當時來不及煞車因此撞上謝男，經酒測後劉女並未酒駕。

    據了解，消防人員今天上午10點多接獲報案，稱苗124丙線7公里處有車禍案件，苗栗縣府消防局立刻派遣人員前往處理，消防人員到場發現謝男倒臥於路中，頭部大量出血失去生命徵象，立刻CPR急救後送醫搶救。

    據了解，謝男因遭撞擊導致臉部變形腦漿溢出、右上臂開放性骨折變形、左手背、前臂擦傷，到院時無自發性呼吸脈動，經醫、護人員搶救後仍回天乏術。

    砂石車故障找拖吊車，砂石車駕駛下車時遭機車撞上失去生命跡象搶救中。（民眾提供）

    砂石車故障找拖吊車，砂石車駕駛下車時遭機車撞上失去生命跡象搶救中。（民眾提供）

    砂石車故障找拖吊車，砂石車駕駛下車時遭機車撞上失去生命跡象搶救中。（民眾提供）

    砂石車故障找拖吊車，砂石車駕駛下車時遭機車撞上失去生命跡象搶救中。（民眾提供）

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