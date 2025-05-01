屏縣警方取締闖紅燈 1到4月12994張罰單較去年同期增逾2千張

屏東縣政府警察局加強取締闖紅燈等交通違規行為。（圖由屏東縣政府警察局提供）

2025/05/01 13:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升路口交通安全，降低交通事故發生率，屏東縣政府警察局上月（4月）28日至30日展開為期3日的「闖紅燈」專案取締行動，共取締1668件；統計1月至4月累計共取締1萬2994件，較去年（2024年）同期增加2605件。

屏東縣警方針對轄內高風險路口嚴格執法，以遏止惡性違規行為，強化駕駛人遵守號誌規定的意識；屏東縣政府警察局今天（1日）表示，統計4月28日至30日專案執行期間，共取締闖紅燈（含紅燈右轉）違規1668件，今年（2025年）1月至4月累計共取締1萬2994件，較去年同期的1萬389件增加2605件，顯示警察局針對此類違規持續強化執法作為，展現政府對交通安全的高度重視。

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屏東縣警察局也指出，今年1月至4月屏東縣共發生因闖紅燈引起的交通事故167件，造成1人死亡、166人受傷，與去年同期相比，事故件數減少63件、死亡人數雖無減少、但受傷人數減少63人，顯示持續執法與宣導已初見成效。

警察局指出，闖紅燈為嚴重妨害交通秩序的違規行為，不僅危害自身生命安全，更常導致無辜用路人傷亡。駕駛人面對紅燈號誌時應確實停車，切勿心存僥倖、強行搶快，以免釀成憾事。

屏縣警察局局長戴台㨗表示，警察局將持續加強路口執法力道，並透過多元宣導方式讓交通安全觀念深入人心；每一次違規闖紅燈，都可能奪走一條生命。守法駕駛不是選擇，而是責任。唯有人人自律，才能共創安全的交通環境。

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