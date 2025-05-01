詐團假冒姪女來電急用錢 本尊喊話姑姑「詐騙啦」

清水警方保住林婦積蓄。（警方提供）

2025/05/01 13:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區1名68歲林姓婦人昨日接獲一通佯稱為南部親姪女電話，表示因做生意急需30萬元週轉，並留下匯款帳號及手機門號，請林婦把錢直接匯入對方帳號，林婦昨日下午帶著現金至清水某銀行準備臨櫃滙款時，襄理查覺林婦疑似遭詐騙報警。警方請林婦向姪女查證，姪女於電話中表示「姑姑，那是詐騙的啦」。

清水警分局今日指出，清水所警員沈貝珊、吳彥融獲報立即到場，經詢林婦表示「接獲市內電話自稱是小姪女、聲音很像哥哥的小女兒，但留下的手機打不通，想說急需用錢就直來匯款」，經婦人同意檢視聊天紀錄，雖無任何與對方的聯天紀錄，警方研判林婦遇到「猜猜我是誰」類型的詐騙手法，請林婦向姪女查證，此時，經警方說明原因後，姪女於電話中表示「姑姑，那是詐騙的啦」，婦人才恍然大悟險些遭詐騙。

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另外，姪女也藉機向林婦宣導「在家中接到不明或不認識電話不要接，如果對方要求匯款或借款都不要理他，都是詐騙」，林婦當場感謝行員及警方幫忙守住辛苦錢。由於林婦身上帶有大量現金，事後，警方也一路護送林婦安全返家。

清水警分局分局長蔡慶星表示，「猜猜我是誰」雖是詐騙老梗，但仍有許多民眾遭詐騙，呼籲民眾如遇家族親友欲借錢，一定要向親友再三查證，切勿因為一通電話或通訊軟體稱要親友幫忙「保守秘密」、「不要跟別人說」、「怕丟臉」等等話術，就要到銀行匯款，掉入詐騙集團的陷阱，民眾任何問題可向鄰近警察機關查證或向165求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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