欠稅29萬未繳 婦人「此動作」保住北市2700萬華廈

法務部行政執行署台北分署。（資料照）

2025/05/01 13:12

〔記者楊國文／台北報導〕收入微薄的北市吳姓婦人名下擁有2700萬元價值的華廈，卻因積欠房屋稅、地價稅等29萬多元稅款未繳，行政執行署台北分署因通知吳婦到場繳納未果、其名下帳戶存款亦執行無著，遂依法查封房屋，並擬拍賣華廈，將鑑價結果通知吳婦，吳婦見狀終於出面，訴說她和丈夫無力一次清償，才消極不面對，請求重新辦理分期繳納，台北分署同意她現場繳納6萬元，其他稅款重新辦理10期的分期繳納，而暫緩拍賣華廈。

台北分署指出，吳婦設籍金門縣烏坵鄉，實際居住於北市中山區，名下擁有中山區價值2700萬元的華廈，不過，因長期積欠房屋稅、地價稅及全民健康保險費共新台幣29萬餘元未繳，遭移送行政執行署台北分署執行。

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執行期間，台北分署因吳婦未依執行通知到場繳納，且其薪資與金融帳戶存款亦執行無著，遂依法查封其名下的華廈。吳婦知悉住家遭查封後，即到場辦理分期繳納，但卻未依約繳款。

台北分署再度通知吳婦到場處理，吳婦仍無正當理由未到。台北分署執行人員再到查封房屋現場履勘，剛好遇到吳婦的丈夫，就請他轉達執行情況與未繳納稅款的後果，不過，吳婦仍未出面繳款。

台北分署只好依法進行查封房屋的鑑價程序後，將房屋鑑價達2700萬元價值通知吳婦，並請她到場表示意見。

吳婦4月29日到場後表示，她是某私立學校交通車的隨車人員，每日工時僅4小時，且按時計薪，收入微薄，家計仰賴丈夫，但丈夫薪資已大多用於償還銀行債務，並稱被查封房屋尚有200 餘萬元貸款，因分期違約且無力一次清償，所以才消極不面對執行通知。並當場詢問是否可重新辦理分期。

台北分署考量吳婦財產狀況，查封的房屋價值遠高於所欠稅金額，且她現場表達繳納意願，基於「比例原則」與「公義與關懷」的精神，徵得移送稅務機關同意後，同意給予寬緩執行，允許她現場繳納6 萬元，餘額重新辦理10 期的分期繳納，暫緩辦理拍賣程序。

台北分署強調，行政執行的目的是促使民眾履行公法義務，同時兼顧社會弱勢與生活困境。對於有清償意願者，台北分署將依實際情況予以協助，但對於惡意逃避、規避執行者，仍將依法查封、拍賣其財產，保障國家債權及公共利益。

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