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    苗警攜手拱天宮 民眾配合防詐抽限量小媽祖婆神轎

    苗警攜手拱天宮，民眾配合防詐可抽限量小媽祖婆神轎。（苗栗縣警察局提供）

    苗警攜手拱天宮，民眾配合防詐可抽限量小媽祖婆神轎。（苗栗縣警察局提供）

    2025/05/01 11:48

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯拱天宮媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香將於1日深夜11點多出發，苗栗縣警察局攜手拱天宮管理委員會，由拱天宮管委會製作媽祖婆小神轎，民眾只要配合苗警防詐步驟即有機會抽中限量小神轎。

    苗栗縣警察局表示，響應白沙屯媽祖進香盛事，並提升全民防詐意識，苗栗縣警察局舉辦觀看反詐騙宣導影片抽獎活動，以「媽祖打詐神轎」作為活動主題獎品，結合宗教信仰與防詐宣導，期盼在媽祖庇佑下，共同打造安心無詐的社會環境。

    苗栗縣警方委由白沙屯拱天宮管理委員會之，製作媽祖粉紅超跑限量等比例縮小打詐神轎，每一頂都有獨立編號，具收藏價值，民眾只要完成三個步驟，就能參加抽獎，獲得限量小神轎。

    苗栗縣警方指出，第一步驟為追蹤FB「苗栗縣警察局粉絲團」，第二步驟則是按讚活動貼文並留言標註兩位朋友「一起看反詐影片抽媽祖打詐神轎」，最後一步回答問卷，全數答對者即可參加抽獎。

    苗栗縣警察局說，抽獎活動獎品豐富，包含粉紅超跑打詐神轎3名、Benefit Xpress福利即享券1000元10名及密封食物罐20名。活動將於5月9日16時截止，並於5月10日10時公開抽獎，得獎名單將公布於「苗栗縣警察局粉絲團」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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