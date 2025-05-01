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    首頁　>　社會

    高雄男騎士逆向闖紅燈 衝撞轎車噴飛重摔

    機車騎士闖紅燈衝撞轎車後，騎士當場噴飛並重摔落地。（民眾提供）

    機車騎士闖紅燈衝撞轎車後，騎士當場噴飛並重摔落地。（民眾提供）

    2025/05/01 11:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區青海路與馬卡道路的輕軌路口，今（1）日上午8點多發生機車與轎車車禍事故，機車騎士曾男（30歲）跨雙黃線逆向衝出車道，闖紅燈撞上陳女（23歲）駕駛的轎車，猛烈撞擊造成曾男當場噴飛後重摔落地，全身多處擦挫傷，陳女亦有受傷均醫治療，事故未影響輕軌運行。

    據了解，車禍發生當時青海路為紅燈，曾男騎乘機車卻鑽車陣並跨越雙黃線逆向，並闖紅燈欲往西通過馬卡道路口，陳女開車沿馬卡道路綠燈往南行駛，雙方於路口發生碰撞，轎車滑行衝向輕軌旁人行道，當時1輛輕軌列車正好從台鐵美術館站正要通過路口，幸未受車禍波及。

    鼓山分局交通分隊指出，車禍造成雙方駕駛均有擦挫傷，經送醫檢查後無生命危險，現場未發現酒駕情事。經初步調查，曾男駕駛機車違規逆向並闖紅燈，導致雙方碰撞，依據道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」最高可處1800元罰鍰；第53條第1項「闖紅燈」最高可處5400元罰鍰，警方將依法對曾男製單舉發。

    轎車遭衝撞後失控撞上輕軌旁的人行道。（民眾提供）

    轎車遭衝撞後失控撞上輕軌旁的人行道。（民眾提供）

    機車與黑色轎車發生撞擊，騎士與駕駛皆受傷送醫。（民眾提供）

    機車與黑色轎車發生撞擊，騎士與駕駛皆受傷送醫。（民眾提供）

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