「伊甸平台」詐騙投資APP誆2100人吸金4000萬 扶輪社前社長收押

集團製作保證獲利之投資宣傳簡報向民眾詐騙。 （記者蔡清華翻攝）

2025/05/01 11:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦不法集團以「伊甸平台」召募投資虛擬貨幣EOS柚子幣，首腦為台南某扶輪前社長蔡姓男子與楊姓男子，兩人與中國人士跨境合作，佯稱投資年獲利144%以上，2100人受騙，檢搜索並傳喚蔡男等8人，凍結近4000萬元疑似不法金流，經複訊檢方認定蔡、楊二人涉犯銀行法、詐欺罪嫌重大聲押獲准。

檢方查出，「伊甸平台」首腦蔡男、楊男自2021年起，就開始與中國人士共組跨境吸金詐騙集團，創設「伊甸平台」投資APP 並製作保證獲利之投資宣傳簡報向民眾詐騙。

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蔡男以多間公司董事長與獨立董事、扶輪社社長及民間社團理事長等經歷、人脈，多次召開投資說明會，招攬民眾下載「伊甸平台」APP投資虛擬貨幣EOS柚子幣，佯稱可保證年獲利可達144%以上，若成功招募新成員，還能額外獲得動態獎金。

被害人事後發現，集團將獲取的資金挪作他用，根本沒有替投資人購買EOS柚子幣，想拿回本金也無法操作APP解約，才會憤而檢舉投訴。

專案小組4月29日針對「伊甸平台」首腦蔡男、楊男以及幹部林男等8人執行搜索，並查扣賓士車、現金及價值400萬元的各式虛擬貨幣，而檢調查閱投資人名冊，初步計算投資人數竟高達2100餘人。

據了解，該「伊甸平台」吸金詐騙集團成員的金融帳戶，已被警示凍結，而詐團被告的帳戶進出金額有3000至4000萬元不等，目前出面指控的被害人有20多人。

經檢方訊問後，認定蔡、楊二人涉犯銀行法非法經營銀行業務罪嫌及三人以上共犯詐欺取財等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；另林男等5人以20萬至10萬元金額交保。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

檢方針對「伊甸平台」首腦蔡男、楊男以及幹部林男等8人執行搜索，查扣賓士車。（記者蔡清華翻攝）

「伊甸平台」投資APP，投資人多達2100人。（記者蔡清華翻攝）

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