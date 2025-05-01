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    首頁　>　社會

    藍白號召包圍地檢署 司法人員不敢站出來說的事

    法務部。（資料照）

    法務部。（資料照）

    2025/05/01 11:22

    〔記者陳彩玲／台北報導〕各級法院被列為集會遊行禁制區，但近期政治人物頻繁號召支持者包圍台北地檢署，企圖利用群眾力量干預司法，已對司法人員造成困擾和心理壓力，許多人敢怒不敢言，怕發聲被貼標籤。據了解，近日北檢陸續有四名檢察官因過勞暈倒，有同袍不滿怒斥，檢察官平時工作繁重，不該再備受干預，民眾有言論、集會自由，但應到合法地點進行，還給司法獨立審判空間。

    據了解，四名暈倒的司法人員，相繼在四月中旬因過勞不適，而臨時請假。回顧北檢偵辦柯案到幽靈連署案，群眾包圍地檢署已成為常態，除抗議、批判檢察官辦案不公，還有民眾騎車衝撞法務部、闖入地檢署潑漆，甚至每天在地檢署外周旋，藉此威脅司法機關，讓法官、檢察官承受政治和社會壓力。

    一名不願具名的檢察官表示，政治人物集結群眾抗議並不會影響檢察官在案件上的判斷，仍會就證據進行裁斷，但地檢署被包圍導致進出不便，也會憂心人身安全，他更反駁「辦藍不辦綠」一事，檢方偵辦的共諜案就是綠營人士，但只要不是選舉案件就會被言論攻擊，事實上每起案件都有在執行，一切均秉公處理。

    另有多名檢察官、書記官私下指出，群眾包圍地檢署的抗議聲，在四、五樓辦公的人員都能清楚聽見，已影響司法人員的生活，許多人不滿，地檢署、法院總是在政治口水下被塑造成敵黨開設，但司法本來就不是拿來取悅大眾，只盼明眼的政治人物不該再裝瞎，也不該帶頭違法。

    最後，有一名檢察官無奈地說，心裡有很多氣憤想宣洩，但不敢具名站出來發聲，很擔心自己的言論被反操作，遭有心人士貼上「檢察官受泛綠人士操作」等標籤，他盼所有政治人物不要只為炒政治短線及自身利益，應就事論事，到合法地點抗議，讓司法機關維持正常運作。

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