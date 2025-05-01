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    離屋2分鐘就起火 家暴前科林男被當場拘捕

    房屋冒出濃煙，多戶受波及。（資料畫面，民眾提供）

    房屋冒出濃煙，多戶受波及。（資料畫面，民眾提供）

    2025/05/01 11:16

    〔記者劉人瑋／台東報導〕昨日下午2時55分，位在台東市雲南路的火警，經警方調查到一半就發現，屋主兒子林男（40歲）竟在起火前2分鐘離開房屋、涉有重嫌，即使林嫌仍稱是「電線走火」，但偵訊還沒完全結束，拘票即發下、現場逮捕林嫌，預計今日移送地檢署偵辦。

    現場為3戶連棟透天住宅，警方接獲通報後，警方立即派員到場執行交通管制，禁止人車進入，以協助消防人員順利佈線與進行救災作業，所幸無人員傷亡。

    經警方調查，林姓男子涉有重嫌，研判與本起火災事件可能有關，案發後立即向台東地檢署聲請拘票，已順利將林男查緝到案。目前案件仍在進一步調查中，警方將持續釐清相關證據，深入了解可能之犯案動機。

    鄰居也表示，林男在農曆年期間揚言要放火燒屋。鄰居、親戚也表示林男多次酒後與母親發生衝突。受波及的鄰戶也抱怨，林母雖受家暴，最後竟縱容兒子、拒在家暴令上簽字，甚至警方入屋找人時還處處阻撓，「縱容的結果，就是連自家都受害」。

    所有親友都將矛頭指向林男，一見面就是拳打腳踢，林男也不示弱，從互嗆到互毆，警方好言將其勸離現場並帶回詢問事發過程，林男聲稱「自己才不是加害父母的畜牲，一樓堆滿電器明顯是電線走火」，但証據並非是親友鄰居「多數決」，警方赫然發現，林男在房屋起火前2分鐘離去涉有重嫌，這才立即聲請拘票後將其逮捕。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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