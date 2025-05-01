新北分署5月份拍賣 3建物、16筆土地待價而沽

法務部行政執行署新北分署定於5月6日舉辦「123聯合拍賣會」。（新北分署提供）

2025/05/01 11:34

〔記者王定傳／台北報導〕法務部行政執行署新北分署定於5月6日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的物除5檔實體股票外，尚有（3筆建物含基地）及坐落新北市板橋區等4行政的16筆土地，其中最受矚目者，是新北分署受台北地方檢察署囑託，就詐欺案被告王姓男子名下位於板橋區的住宅進行第2次拍賣。

新北分署指出，當日上午10時，將在新北分署12樓拍賣室以「喊價」方式拍賣聖恩全生涯事業股份有限公司、太平洋電線電纜股份有限公司及板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行等5檔實體股票，適合作為法拍動產入門起手式及小額投資理財。

請繼續往下閱讀...

新北分署指出，下午3時則在同一拍賣室進行不動產拍賣會，最受矚目的標的物應為新北市板橋區華江一路522號10樓建物，該建物是北檢2024年間偵辦以蔡姓不動產掮客為首的犯罪集團，夥同某律師等人共同偽造代筆遺囑，詐取「未辦理繼承登記不動產」刑事案件，其中一名未滿30歲的王姓被告犯罪所得至少982萬元，為保全判決確定後追徵需要，經聲請台北地院裁定准予在其犯罪所得金額範圍內予以扣押。

新北分署指出，北檢囑託新北分署予以變價，行政執行官上門黏貼封條時，王某的母親在場請求快點拍賣，希望能換取被告獲得法院輕判，王某亦委任律師到場表示，希望能因此讓法院少判一點算一點。該建物屋齡約5年，登記面積將近50坪（主建物約21.37坪、地下1樓平面式車位10.41坪，另含陽台、雨遮及公設），格局為3房1廳2衛1陽台，臨近大漢橋，對面為溪頭公園，環境清幽，距離捷運江子翠站約800公尺，步行約11分鐘，新埔捷運站亦近在咫尺，交通便利。

新北分署指出，該屋去年11月第1次拍賣，底價3461萬元（平均每坪不到70萬元），未拍定，本次拍賣底價3115萬元（平均每坪約62.3萬元），已遠低於臨近相仿建物的實價登錄價格，自用投資兩相宜，錯過可惜。此外尚有坐落新北市板橋、中和、樹林及林口等4區的土地共16筆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法