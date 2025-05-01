27歲男揪10歲女兒兒童節開房 媽媽氣炸：她還只是個孩子

27歲廖姓男子對10歲女童2度伸出狼爪被判刑4年10月。示意圖（資料照）（記者黃佳琳攝）

2025/05/01 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕27歲廖姓男子玩網路遊戲結識10歲女童小美（化名），廖男揪小美兒童節放假時到旅店玩遊戲，結果竟玩到床上去，媽媽得知此事後氣炸，帶著女兒驗傷報警提告，廖辯稱看不出小美只有10歲，但法官認為小美身高僅135公分，且未脫稚氣，不採信廖男說詞，依妨害性自主罪判刑4年10月。

判決指出，廖男和小美都是網路遊戲 「傳說對決」的玩家，兩人透過遊戲結識後，常一起相約上線組隊玩遊戲；去年4月4日兒童節，廖男揪小美到她家附近的旅店見面，相約一起上線玩遊戲，小美赴約後，兩人從手機玩到床上，小美也失身給廖男，3天後，廖男食髓之味再揪小美到同一家旅店，並在小美同意下兩人互相探索對方的身體。

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小美媽媽得知此事後氣炸，帶著女兒去驗傷並報警提告，高雄地方法院審理時，廖男否認犯行，並辯稱兩次與小美前往旅店都只有洗澡、玩手機，也看不出來她未滿14歲，但法官發現，小美發案時為國小生，身高約135公分，外表及穿著明顯稚氣未脫，不採信他的說詞。

此外，廖男雖有有意與小美和媽媽和解，但小美媽媽認為，小美一看就這麼小，廖男竟還對女兒下手，且女兒出門時，她有一直聯繫小美，但廖男竟不讓小美接電話，還讓小美把對話資料刪除，讓她覺得廖男為何能如此過份，請求法官重判；法官綜合相關事證，認定廖男與小美有過2次親密接觸，因此依對於未滿14歲之女子為性交罪和猥褻罪判徒刑4年10月，可上訴。

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