走私菸挨罰600多萬拒繳 私梟惡意脫產被管收

新北市瑞芳區曾姓男子5年前走私市價逾千萬香菸被裁罰台幣600萬餘元拒繳遭管收入監。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/01 10:34

〔記者林嘉東／台北報導〕新北市瑞芳區曾姓男子5年前走私市價逾千萬香菸被海巡署等單位查獲，新北市政府對他裁罰600萬餘元，曾兩手一攤拒繳。法務部行政執行署宜蘭分署收案後，發現曾被查獲走私私菸的隔月就將名下不動產贈與姐姐，惡意脫產，逃避裁罰，通知曾到案後，曾仍不願繳納罰鍰，上月廿九日向法院聲請管收獲准。

52歲新北市瑞芳區曾姓男子，2020年9月間走私一批市值1001萬元私菸，被海巡署海岸巡防署偵防分署台北查緝隊查獲，收到新北市政府財政局依違反菸酒管理法裁罰他600萬元後拒繳，宜蘭分署執行處收案後查出，曾另因違反道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法，被裁罰2萬餘元罰鍰，累計共欠繳602萬餘元。

請繼續往下閱讀...

執行官追查曾財產流向發現，曾男被查獲查獲走私隔月，就把名下房產贈與姊姊脫產，曾到案後稱「沒有任何原因，是我主動過戶」，後又改口稱，他因為欠姊姊錢，才轉讓房產給姐姐還債，但曾無法提出借據佐證，又不願提出清償方式，執行官上月29日拘提曾到案後，向宜蘭地方法院聲請管收獲准。

宜蘭分署呼籲民眾若收受各執行分署或各處分機關公文，切勿心存僥倖或置之不理，如無力一次清償，亦應主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水、不動產甚至壽險利益遭強制執行，甚至遭拘提、管收，喪失人身自由。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

新北市瑞芳區曾姓男子5年前走私市價逾千萬香菸被裁罰台幣600萬餘元拒繳遭管收入監。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法