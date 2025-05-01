拆了還能買！員林黃金帝國124萬起標 法拍藏都更紅利

行政執行署彰化分署將拍賣員林黃金帝國該大樓2樓與地下4樓的建物與土地持分，面積約11.3坪，一拍底價124萬元，義務人是黃金帝國原推案建商。（圖彰化分署提供）

2025/05/01 10:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣員林市站前地標「黃金帝國」大樓因921地震受損、耐震不足，縣府已於今年4月25日啟動拆除，預計明年5月完工，後續將啟動全縣首宗公辦都更。就在建物開拆後，法務部彰化分署將於5月6日法拍會中，標售該大樓2樓與地下4樓的建物與土地持分，面積約11.3坪，底價124萬元，得標人未來可依法取得產權，並有機會參與都更分配。

員林黃金帝國全盛時期內有電影院、溜冰場、美食街，是在地人共同記憶的繁華象徵，如今轉型為都更基地，將規劃重建為地上22層的住商混合大樓。這次法拍標的的義務人是當年推案建商，因積欠房屋稅與地價稅被移送執行。得標人將依法取得原建物與土地的所有權，依《都市更新條例》規定，有機會分配更新後的新建物、土地或權利金，被視為進場都更紅利的門票。

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此次法拍會還有兩筆「高CP值」物件同樣吸睛，其一是彰化市泰和路靜巷內的3層樓透天厝，佔地23坪，環境清幽宜居；另一是鄰近員林的大村完整農地，合計約42坪。兩案皆為三拍階段，底價同為588.8萬元。

彰化分署指出，當天拍賣會標的還包含彰化市、花壇、埔心、南投、竹山、名間、草屯、仁愛、鹿谷、中寮、信義等多筆土地與建物，有興趣的民眾可把握機會，選擇通訊投標者，請於5月5日前將投標文件寄至「彰化光復路郵局23-119號信箱」，或於5月6日下午2點30分至3點親至拍賣室現場投標，3點準時開標。

行政執行署彰化分署將於5月6日舉理「123拍賣會」，拍賣多筆彰化、南投等地的土地或建物，有興趣的民眾可參閱分署拍賣公告。（圖彰化分署提供）

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