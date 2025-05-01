獨家》前駐奈國代表處館長楊文昇詐領「交際費」 高院判決出爐

高院維持一審判決，今依貪污治罪條例的利用職務詐領財物罪判前駐奈及利亞代表處館長楊文昇2年徒刑、緩刑5年、褫奪公權1年。（資料照）

2025/05/01 10:19

〔記者楊國文／台北報導〕曾被控與駐處女雇員性交易遭休職1年的外交部前駐奈及利亞代表處館長楊文昇，被訴駐外期間涉嫌5度以宴客等不實單據核銷「館長交際費」483.36美元，約新台幣1萬5千多元，台北地院考量楊認罪、繳回犯罪所得，依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪判刑2年、緩刑5年、褫奪公權1年；上訴後，高等法院今判決上訴駁回，維持一審結果。可上訴。

楊文昇今上午未到高院聆判，無法得知他對判決看法、是否上訴。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，楊文昇於2018年7月至2020年9月間擔任我駐奈及利亞代表處館長及公使，綜理駐奈及利亞台北貿易代表處相關業務，任職期間，楊涉嫌將他自己、太太、女兒聚餐費用或個人日常生活所需的用品、消費，以不實單據報銷「館長交際費」，涉嫌貪污。

檢方查出，楊男先後在駐處辦公室內，自行繕打不實的餐敘主賓及陪賓名單，以及不實的宴客等資料，5度虛偽報銷「館長交際費」，共詐領483.36美元，約新台幣1萬5千多元。

檢方考量楊男在偵查中自白、並主動繳回犯罪所得，且不法金額在5萬元以下，犯罪手法、型態，對社會秩序、風氣尚未造成重大損害，依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪起訴楊，並建請法院減輕其刑。

台北地院審理時，楊男承認不實核銷的客觀事實，但否認貪污，強調不會貪取新台幣1萬多元的交際費。

台北地院不採信楊的辯詞，前年6月審結，依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪判楊男2年徒刑、緩刑5年、褫奪公權1年，扣案犯罪所得1萬5467元應沒收，另須提供150小時義務勞務。

全案上訴後，高等法院審理認為一審判決無誤，今判決上訴駁回。可上訴三審。

楊文昇另於2018年駐奈及利亞擔任館長期間，被控在館長職務宿舍內，與駐處雇員女清潔工發生共浴、性交易，事後只給對方折合新台幣353元的報酬，被對方指控性侵，但楊辯稱，是因對方母親生病急需錢，稱她願意「do anything」，他才給予援助。

懲戒法院認定楊身為我國駐外代表，竟與所屬雇員在職務宿舍發生性交易，言行失檢、逾越分際，敗壞官箴，損害我國政府的國際形象，2022年6月判他休職1年，楊事後已退休。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法