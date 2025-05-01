要把80歲婆婆趕走 高雄媳剪斷電視線不給看電視被判刑

李姓婦人為了把同住的婆婆趕走，竟剪斷第四台電線被判拘40天。示意圖（記者黃佳琳攝）

2025/05/01 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓婦人與80歲高齡的婆婆不和，李婦為了把婆婆趕走，竟6度致電第四台業者剪斷有線電視，把婆婆平時唯一的娛樂「看電視」給沒收，婆婆報警提告，法官認為，收看電視是高齡長者生活重心，李婦此舉已構成家庭暴力行為，因此依違反保護令罪判她拘役40日，得易科罰金。

判決指出，2021年間，李姓婦人和同住的周姓婆婆發生肢體衝突，周婦事後申請保護令，阻止媳婦再對她動手，婆婆和兒子、媳婦及孫子一家三代雖然住在一起，但幾乎沒有互動，周姓老婦也把自己「關」在二樓，整天與電視作伴。

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2022年8月，李姓媳婦為了把婆婆趕走，竟致電第四台業者到家裡把有線電視剪斷，周姓老婦沒電視可看，於是打電話向女兒求助「他們就不要讓我住在這裡，要把我趕出去」，女兒自掏腰包致電第四台業者幫老媽復線，業者到周家重新接線後，媳婦再度致電業者要求斷線，來來回回搞了3次，讓周婦女兒傻眼，向第四台業者道歉：「今天謝謝您，讓您看到我媽家媳婦惡言惡狀」。

為了不讓第四台業者再來家裡接上有線電視，李婦致電警告業者：「我老公是這個房子的所有權人，都沒有去裝機，如果有人去裝的話，那就是偽造文書囉，幫我確認一下，幫我把牆壁上的線，全部都把它弄掉，把它剪掉，不然我要叫人家來剪」。

周姓老婦無奈報警提告，高雄地方法院審理時，李婦辯稱，因為要把第四台改為MOD，才會請業者來拆線，她因為保護令的關係無法跟婆婆有互動，不知道她有看第四台的需求；法官認為，收看電視是高齡長者的生活重心，周姓老婦與兒媳一家人相處不睦，平時缺乏互動，看電視成為她生活最重要的事，但李婦僅因與婆婆感情不睦，且雙方還有刑、民、家事糾紛，竟拆除第四台線路使婆婆失去生活重心致心情鬱悶、不知所措，已構成家庭暴力行為，依違反保護令罪判李婦拘役40日，得易科罰金，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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