婦中詐團兩招失金160萬元 母女倆配合警方連逮5車手

55歲徐姓女車手。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/01 10:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕56歲劉姓婦人，先是中了「感情詐騙」的招，再被誘入「假投資」陷阱，不自覺匯出逾160萬元，女兒查覺有異，但母親仍執迷不悟。直到台北市刑警大隊介入偵辦，在劉婦「為證明究竟誰是錯的下」，配合警方辦案，結果連續逮了5名車手，這場荒唐夢才醒。

台北市警方是近期受理一起家庭糾紛案件，母女雙方爭執異常激烈，原因是劉姓母親鉅額資金發生異常支出，女兒雖極力勸阻，認為可能受到詐騙，但不被已被愛情和財富沖昏頭的母親信任。

請繼續往下閱讀...

北市刑大偵三隊介入調查，發現單身已久的劉姓婦人疑似捲入感情詐騙陷阱，在男性網友推薦和吹噓下，誤信對方提供的臉書平台股票廣告可獲取高額利潤，進而被拉入假投資社群。

警方調查，詐騙集團一方面扮演群組中事業有成、經濟穩定的成功人士，再藉由展現成熟穩重，大方體貼的態度接近被害人，博取信任與好感；另一邊再透過「理財專員」、「投資助理」等腳色，慫恿參加大戶投資，導致劉婦遭詐騙160萬元。

劉婦「為證明自己是對的」，答應與警方合作，結果警方陸續逮捕包含面徐姓交車手、蔡姓監控手等2名詐騙集團成員，查扣現金贓款約81萬元，以及工作證、工作機、憑證等做案工具。

警方根據查扣兩嫌的手機，隔天再逮獲34歲魏姓車手、26歲范姓及23歲簡姓監控手等共犯。全案詢後依詐欺罪、洗錢、組織犯罪送地檢署偵辦，持續擴大深入追查幕後集團上游。

劉婦最後「證明自己是錯的」，為了保持顏面，只得要求警方不要告訴她女兒，殊不知她女兒全程都知悉，也是配合警方在演戲。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方起獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

22歲蔡姓監控手。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法