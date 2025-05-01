台中女路口等紅燈遭撞飛送醫 驚險畫面曝光

台中一名張姓女子騎乘電動輔助自行車在路口等紅燈要過馬路，卻被駕駛自小客車的黃姓男子撞飛送醫。（記者陳建志翻攝）

2025/05/01 09:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名40多歲張姓女子，昨天深夜11點多，騎乘電動輔助自行車在大里中興路等紅綠燈要過馬路，沒想到駕駛自小客車的黃姓男子（32歲），疑似右轉時沒注意車前狀況，直接將張女撞飛，張女一動也不動趴在地上嚇壞目擊民眾，所幸送醫後僅手腳擦挫傷沒有生命危險，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

這起事故發生在昨晚11點5分左右，當時張姓女子騎乘電動輔助自行車，在大里中興路、益民路口等紅綠燈要過馬路，沒想到黃姓男子（32歲）駕駛自小客車從大里益民路綠燈要右轉中興路，疑似未注意到車前狀況，直接將在路邊斑馬線等著要過馬路的張女連人帶車撞飛。

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張女被撞後，趴在地上一動也不動嚇壞目擊民眾，趕緊報案叫救護車，所幸張女送醫後僅手腳擦挫傷，意識清楚無生命危險，兩人經酒測後都無酒精反應，詳細肇事原因及責任仍待調查釐清。

霧峰分局警方也呼籲駕駛人，行經路口時應注意左右來車，並隨時注意車前狀況，以確保自身及其他用路人安全。

台中一名張姓女子騎乘電動輔助自行車在路口等紅燈要過馬路被撞飛送醫，電動自行車也被撞壞。（記者陳建志翻攝）

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