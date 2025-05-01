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    警方「百斬計畫」奏效 北市遭詐民眾保住80萬血本 再賺5萬元

    警方逮捕32歲取款女車手。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕32歲取款女車手。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/01 08:40

    〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署今年4月1日起規劃實施「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵一般民眾或經發掘尚未報案的潛在被害人，只要即時告知遭詐騙情事並阻止匯款，且配合警方誘捕詐欺車手，可獲頒5萬元檢舉獎金，台北市上月有民眾報案協助警方順利逮捕車手，符合百斬計畫資格，不但保住80萬元血本錢，再賺5萬元。

    警方今日說明此事，50多歲從事餐飲業的陳姓男子，日前瀏覽臉書時，被邀請加入LINE群組「股海撈金」，裡面有號稱知名分析師可代為操盤，慫恿陳男進行面交儲值詐騙投資網站；但群組內其他成員，皆為詐騙集團所假扮，佯以高獲利、穩賺不賠假象，誘騙不知情的陳男加入投資。

    中山分局建國派出所接獲警政署165專線通報「潛在被害人攔阻案件」，立即聯繫尚未知悉自己是遭詐的潛在被害人陳男，向他解釋正進行中的網路股票投資，是假投資詐騙陷阱。

    陳男立時醒覺，同時告訴警方，自己準備面交現金80萬元，遂與警方合作，與車手相約在龍江路進行面交，警方事前於取款處周邊埋伏，當雙方交付款項之際，將32歲陳姓女車手當場逮捕，並查扣其工作手機、取款收據等證物，詢後依洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。後續警方將協助陳男申請百斬計畫獎金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣女車手的假證件及假收據。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣女車手的假證件及假收據。（記者姚岳宏翻攝）

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