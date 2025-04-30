平鎮警分局與民面對面 加強反詐、反毒宣導

桃園市政府警察局長吳坤旭表示，警方全力維護地區治安與交通秩序。（記者黃政嘉攝）

2025/04/30 23:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府警察局平鎮分局昨天舉辦治安會議，邀集轄內各級民代、區公所、民眾參與，加強識詐、反詐、反毒宣導，並增進民眾對治安現況的了解，市府警察局長吳坤旭表示，藉由與民眾的直接交流，了解地方需求，盼進一步強化犯罪預防，打造更安全、宜居的社區環境。

吳坤旭主持會議時表示，當前首要任務是全力維護地區治安與交通秩序，對於打擊詐騙犯罪、查緝槍械與毒品、偵辦各類刑事案件，警方均責無旁貸，同時積極維護行人路權，嚴懲各類重大交通違規行為。

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平鎮分局偵查隊長盧俊源於會中宣導借貸、投資、工作、假交友、付款、假冒人員等六大常見詐騙手法，及小熊軟糖、毒郵票、跳跳糖、依托咪酯等新興毒品，他提醒，若遇可疑詐騙情事，切記提高警覺，撥打165預防詐騙。

與會的立委王義川表示，詐騙案猖狂，一件詐騙案多得耗掉許多警力，願意當刑警的人愈來愈少，大家需當警察後盾，為警察加油，還有在地議員、里長的努力下，治安情況良好，自己搬來桃園青埔地區六年多，民眾有事情，地方可找各市議員，中央部分，可找他或呂玉玲，共同為地方努力。

平鎮分局也邀請育達高中熱舞社進行舞蹈表演，為活動暖場，同步透過臉書粉絲團線上直播，並藉線上互動反映意見，由業務單位即時回應，同時致贈出席者具在地代表性的「平鎮優質米」，推廣在地優質農產，藉此強化警民雙向交流，攜手推動「治安社區化」理念。

平鎮分局偵查隊長盧俊源於會中宣導借貸、投資、工作、假交友、付款、假冒人員等六大常見詐騙手法。（記者黃政嘉攝）

立委王義川表示，大家需當警察後盾，為警察加油。（記者黃政嘉攝）

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