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    首頁　>　社會

    疑誤踩油門！基隆轎車暴衝撞機車、行人 5人手腳擦挫傷

    洪姓男子在基隆市中山區復興路、中和路口等紅燈時，失控追撞前方3台機車與1名行人。（記者林嘉東翻攝）

    洪姓男子在基隆市中山區復興路、中和路口等紅燈時，失控追撞前方3台機車與1名行人。（記者林嘉東翻攝）

    2025/04/30 21:28

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市洪姓男子今（30日）晚間7時許，駕車在基隆市中山區復興、中和路口等紅燈時，疑疲勞駕駛誤踩油門，追撞前方停等紅燈的3台機車，再撞傷人行道1名行人，造成5位民眾受有手、腳擦、挫等傷。

    基隆市警四分局中山路派出所今天晚間7時許獲報，中山區復興、中和路口發生轎車衝撞機車與轎車事故，派出所長潘承佑率警員張育騰、劉祐昇等多名警力趕抵現場；由於時值下班尖峰時段，該起事故造成附近交通回堵嚴重，警方一面協助傷者送醫救治、一面疏導車流。

    警方調查，30多歲的洪姓男子駕車沿復興路返家途中，行經中和路口時停等紅燈，前方機車停等區有機車停等在他車前，未料，洪駕駛的汽車突然失控衝撞前方3台機車後，撞上人行道，傷及1名行人，共造成5位民眾受傷；消防救護人員將5人醫救治，大多為手、腳等輕傷。

    警方初步調查，洪男在等紅燈時，可能因疲勞駕駛誤踩油門，才會發生失控追撞前車機車與轎車事故，造成5位民眾受傷，至於整起事故原因，仍待警方調查釐清。

    消防隊員將洪姓男子送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

    消防隊員將洪姓男子送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

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