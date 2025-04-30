屏東芒果寒害價揚 不僅竊賊覬覦 警：連猴子都來偷

芒果價高漲，警方啟動護農專案。（警方提供）

2025/04/30 21:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時近五月，已是屏東愛文芒果初產時期，但目前仍量少價揚，果園裡的結實累累引來竊賊覬覦，近期就接連傳出竊案，警方已加強巡邏，但警方也指出，竊案除了人還有猴，請農友也要特別防範。

屏東愛文芒果目前仍處於產季之初，產量相當少，量少下價格本就易飆升，枋寮區農會更是PO出公開信寫道「很抱歉，只能稱您小偷！今年不好過，請放過我的芒果、蓮霧，每一顆都是我修剪、施肥、噴藥的心血結晶。您說摘就摘，偷就偷，粒粒皆辛苦啊！」。

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尤其今年生長季又受寒害影響，主要產地的枋山、枋寮是產量大受挫，有的果園產量可能僅剩往年的2成，直到台南的愛文芒果產季前，屏東的芒果應都會維持高價。 據農委會網站，昨天的愛文芒果在國內主要批發市場的交易價格達到每公斤100元，達到去年同期的兩倍以上，高價也引來竊賊覬覦，這個月在產地傳出零星的偷盜事件。

警方強調，目前已有接獲至少3件通報，其中1件研判應是淺山地區的台灣獼猴作怪闖入破壞，至於兩件人為案件有1名為現行犯，在鄰居發現後即通報地主，並由地主報案，警方到場時直接依現行犯逮捕，發現為轄內慣竊，至於另一件則是闖入果園直接摘取，警方現已鎖定可疑人物進行追查。

警方表示，為防止農產品竊盜案件發生，規劃、執行護農防竊專案勤務，建立警方與農民聯繫通報機制，並鼓勵農民自行裝設監視器，或感應式照明等科技防竊設備守護心血，若農民或鄰居發現可疑情況可即時報警，以便警方能夠迅速處理和防範。

枋寮區農會po文，要偷兒「高抬貴手」。（枋寮區農會提供）

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