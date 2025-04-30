苗縣議員禹耀東父子被控詐領助理費 一審無罪理由曝光

無黨籍苗栗縣議員禹耀東。（資料照）

2025/04/30 19:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣議員禹耀東被控以兒子充做人頭助理，涉詐領議員公費助理薪資及春節慰勞金，共261萬餘元，父子被苗栗地檢署依涉犯貪污治罪條例及使公務員登載不實罪起訴。案經苗栗地院審理，今（30日）判禹耀東父子無罪，可上訴。苗栗地檢署表示，將於正式收受判決後，研議是否上訴。

檢方指控，禹耀東的兒子（簡稱禹子）於2014年9月底至2016年5月底，及2016年6月迄今，分別在桃園市、苗栗市的民間企業擔任全職員工，無法實際從事助理工作，卻領取期間議員公費助理薪資及5個年度的春節慰勞金，共261萬餘元，且禹子用來領取該款項的銀行帳戶，其提款卡由禹耀東保管，供作禹私人使用。

請繼續往下閱讀...

檢方認禹耀東父子涉犯貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌，於去年3月間將2人起訴。

不過，案經苗栗地院審理，合議庭判斷，現行法令對於地方民意代表公費助理之資格、工作內容、時間、場所均未有所規範。銓敘部也認為縣市議會公費助理由議員自行聘用，適用勞動基準法規定，非屬依聘用人員聘用條例或行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法進用之約聘僱人員，不受公務員服務法關於不得兼任他項公職或業務規定之限制。

合議庭依據禹子的任職公司函覆資料，其為常日班或白日班員工，夜間、週末不須工作，公司也未禁止兼職；另根據相關證人證述，禹子確有利用夜間、週末實際提供議員助理之勞務，此與常情並無違背，故不能認定禹子是「人頭助理」。

另，合議庭調查，禹子名下該銀行帳戶，除一筆現金支出外，其餘皆屬禹子個人支出；且該帳戶提款卡雖由禹耀東持有，但於該期間無任何以提款卡提領現金之紀錄，故不能認定該帳戶由禹耀東實際掌控及私人使用。

合議庭認為，檢察官所舉證據，不足憑以認定禹耀東父子有利用職務上之機會，「詐取」財物、使公務員登載「不實」等犯行，應諭知無罪之判決。

對此，禹耀東表示，檢方質疑他於2017年間，從兒子帳戶領出30萬元款項，以此認定不法，他向法官說明，當時是因自家工廠員工積欠卡債，他出於好意出借，但對方只借了20萬元，隔天他便將剩餘10萬元回存入帳戶，該名員工後續每月還款金流也都有紀錄，感謝法官做出公正判決，還他清白，並強調他兒子所領取的公費助理費，沒有一毛錢進他口袋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法