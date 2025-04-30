台中男開車抽菸、未繫安全帶 嗆警索「異議表」被密錄器狠打臉

劉男認遭不當取締，持手機錄影。（民眾提供）

2025/04/30 21:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子開車邊抽菸，沒繫安全帶，警方攔停要告發，劉男錄影嗆聲要求「異議紀錄表」，堅稱遭不當取締，影片上傳網路平台爆料。轄區警方今天說明取締經過，當時非屬臨檢程序，無需提供異議紀錄表，警員返所還原密錄器畫面後，確認劉男未繫安全帶，依法告發。

第二分局指出，永興所員19日下午5點左右巡邏時，在北區太原路三段發現27歲劉姓男子邊開車邊抽菸，疑似未繫安全帶，警員攔停稽查。劉男有手持香菸駕駛車輛行為，警方詢問身上有無攜帶違禁品、是否願意讓警方察看確認？

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劉男情緒逐漸激動，持手機錄影，要求提供異議紀錄表，警方說明這是交通攔查，非臨檢行動，劉男情緒失控，現場未能立即釐清是否確實有違規行為，員警返所調閱密錄器畫面，確認劉男確有未繫安全帶違規事實，依法告發，可罰1500元。

劉男手持香菸開，因無明顯事證足認影響他人行車安全，為免爭議，故依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定勸導。

第二分局長鍾承志呼籲，行車途中務必繫妥安全帶並專心駕駛，切勿抽菸或有其他影響行車安全之行為，面對警方執法亦應理性配合，避免不必要的誤解與衝突，共同維護交通安全與秩序。

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警員返所調閱密錄器畫面，確認劉男未繫安全帶依法告發。（民眾提供）

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