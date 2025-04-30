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    首頁　>　社會

    山友攀登巴博庫魯山迷途扭傷受困 消防漏夜搜救順利帶下山

    宜縣發生登山客在大同鄉巴博庫魯山區腳部扭傷無法行走，消防局派員搜救助她脫困。（宜縣消防局提供）

    宜縣發生登山客在大同鄉巴博庫魯山區腳部扭傷無法行走，消防局派員搜救助她脫困。（宜縣消防局提供）

    2025/04/30 18:49

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一對夫妻檔登山客，昨天前往大同鄉巴博庫魯山登山，登頂後下山途中走錯岔路，58歲妻子陳姓婦人腳部扭傷無法行走，受困在地勢陡峭山區，消防局獲報後派員搜尋，今天（30日）上午找到人，經攙扶下山，下午返抵登山口，完成救援任務。

    宜縣消防局昨天下午3點45分接獲報案，得知陳姓婦人受困地點，距離主要登山路線約300 公尺，她的意識清楚，通訊正常，在同行的卓姓丈夫陪伴下，待在原地等待救援。當天下午，消防局出動大同分隊會同林保署人員組成搜救小組上山，今天清晨5點增派第2組搜救人員支援。

    經過搜尋後，今天上午9點35分與傷者接觸，現場作簡易包紮與腳部固定，隨後協助陳姓婦人回到主要登山路線，再攙扶下山，下午2點36分返回登山口，陳女表示要自行就醫。

    宜縣消防局長徐松奕提醒大家，巴博庫魯山風景優美，但山勢險峻、路徑複雜，登山前應充分準備，包括規劃路線、攜帶通訊與導航設備、評估體能，並注意路標，為確保行程安全，建議登山客行前下載消防署「消防防災 e點通-119 報案 APP」， 如發生山域意外事故，可利用119報案APP求援。

    宜縣消防局獲報後派出2梯次人員上山搜救。（宜縣消防局提供）

    宜縣消防局獲報後派出2梯次人員上山搜救。（宜縣消防局提供）

    陳姓女登山客疑似登頂後下山途中走錯岔路，加上腳部扭傷無法行走而受困山區。（宜縣消防局提供）

    陳姓女登山客疑似登頂後下山途中走錯岔路，加上腳部扭傷無法行走而受困山區。（宜縣消防局提供）

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