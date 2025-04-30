少女遇詐背債10萬 為籌錢慘遭淫媒破處、下海接客

少女先後被淫媒破處及雞頭試車，之後連接4客人被警方及時查獲。（情境照）

2025/04/30 18:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名17歲少女，遇求職詐騙交出提款卡，莫名背債10萬元，少女瞞家人上網求助遭淫媒盯上，誘其到SPA按摩店下海接客籌錢，先後被淫媒破處及雞頭試車之後，1天連接4客人被警方及時查獲，2名淫媒、及按摩店負責人被依兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處4年至3年10月不等徒刑，可上訴。

判決指出，17歲的少女前年找工作遭詐騙交出提款卡，她不敢跟家人說，想要自己找工作籌措賠償被害人，大約10萬元，她上臉書求助，認識2名自稱可以幫忙工作的陳姓男子。

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陳男先以到飲料店打工引誘少女出面，接著將她直接載到一家SPA按摩店，對少女說，他們沒辦法借錢給未成年，如果想賺錢快一點，要她考慮下海做黑的，還是處子之身的少女一度猶豫不決，按摩店林姓負責人得知少女還是處女一度故作正經，拒絕讓她到店裡上班。

但因少女急著想籌到錢，前年4月18日，被其中1名淫媒連哄帶騙以1萬元代價，順便教她「如何幫客人按摩」為由將她破處，隔日換負責人林男花4千元「試車」。

前年4月20日，她就被載到林男的按摩店及一家汽車旅館接客，陸續與4名男子完成性交易，進帳1萬5千元還得讓淫媒、及按摩店負責人抽成，所幸，全案及時被警方查獲，將淫媒、及按摩店負責人繩之以法。

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