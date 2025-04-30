徘徊加油站接近女員工辯「洗車」 前科男又涉跟騷起訴

嘉義地檢署將林男起訴。（資料照）

2025/04/30 19:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕33歲林姓男子因工作認識一名女子，因跟蹤騷擾女子，去年3月5日被嘉義地方法院判刑拘役30日確定，男子不知悔改，去年4次到女同事住處、工作的加油站徘徊、逗留，女子報警經警方書面告誡仍無法制止，警方依違反跟蹤騷擾防制法罪嫌將其送辦，嘉義地檢署偵結，將林男提起公訴。

林男否認犯行，辯稱因曾與該名女子當同事，到加油站是找前同事敘舊以及洗車，無意藉此接近女子。

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檢警調查，2024年5月晚間8點多，林男在女子住處前巷道徘徊數分鐘後離開；同月19日，知道女子在加油站上班，騎乘機車到加油站附近繞行後離開；同年6月21日，假借找另名前同事商討私事，到女子工作的加油站逗留；同年7月15日，明知女子正在值班，假借洗車名義到加油站逗留數十分鐘後才離去。

女子控訴，發現林男行為後心生畏怖，無法放鬆心情出入住居所，工作時也處於緊張害怕狀態，影響她工作的專注度、與同事間互動、日常生活與社交活動。

檢察官依據女子指控，以及監視器錄影檔案、嘉義縣警局朴子分局告誡單等證物，認為林男要找前同事談私事或洗車，有其他途徑可行，卻刻意到女子工作地點找前同事敘舊、洗車，認涉嫌違反跟蹤騷擾防制法起訴。

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