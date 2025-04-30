第1名6千元零用錢入袋 基警少年隊反毒漫畫比賽結果出爐

高中組第1名「你捨得嗎？」（基隆市警察局提供）

2025/04/30 18:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市政府與警察局少年隊舉行的反毒意象漫畫比賽結果近日出爐，全市共有70件作品參賽，分為國、高中組競賽，第一名將可獲得6千元獎金。經評委評議後，認定安樂高中國中部詹明煦同學、基隆商工黃伈伶同學分別獲得第一名，零用錢也於今日入袋。

兩位第一名的得獎者及二、三、四名、佳作得獎者，今日均獲邀參加基隆市政府治安會報，公開接受表揚。

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評審委員指出，高中組第1名黃伈伶的創作理念是「你捨得嗎？」用濃墨重彩勾勒出扭曲的人臉，手持針筒和神情恍惚的骷髏，一旁的母親流著淚，和執法警察聲聲呼喚吸毒者回頭是岸，令人揪心；國中組第1名詹明煦在作品中央直接點題「知毒反毒不碰毒」，一群少年被包裝得五花八門的新興毒品吸引，結果成了魔鬼的傀儡，畫風細緻，內容發人深省。兩組除了前4強以外，各再決選出佳作和入選各4名。

第一名為獎金6千元、第二名5千元、第三名4千元、第四名3千元、佳作1千元，以上得獎者皆可獲得獎金和獎座1座。

基隆市警察局長林信雄說，在漫畫比賽中脫穎而出的得獎同學們都是優秀的少年楷模，不但藝術涵養出類拔萃，更是拒絕毒品的正能量種子，特別期勉得獎同學們不忘初心，再接再厲。

基隆市警察局少年警察隊隊長方強指出，近期依托咪酯喪屍煙彈、彩虹菸等新興毒品案件增加，尤其新興毒品多以亮麗無害外觀誘使少年落入吸毒陷阱，嚴重戕害少年身心健康，這次比賽除了將反毒意識從少年時期即深植心中，藉藝術創作將反毒理念潛移默化，未來更可運用優秀的作品製作反毒宣導素材，提升宣導的質感和民眾接受。

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國中組第1名「知毒反毒不碰毒」（基隆市警察局提供）

得獎者獲得表揚，頒發獎金。（基隆市警察局提供）

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