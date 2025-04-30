罷團「地動刪瑤」控無搜索票進入民家 調查局：以證人身分查證

法務部調查局。（資料照）

2025/04/30 18:08

〔記者王定傳／台北報導〕罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今日表示，有簽署1階補件的民眾遭調查員上門詢問，是否有簽署罷瑤連署書，不僅未出示搜索票，更要求在民眾家中作筆錄、留下筆跡；調查局指出，調查局人員是受檢方指揮，持證人通知書前往查證，非執行搜索，且有明確告知民眾是以證人身分配合進行查證，程序合法且尊重當事人權益。

賴苡任今日表示，根據陳情人的描述，調查局當時不僅未持搜索票，也並非以證人身分正式通知，卻直接進入民眾住宅要求筆錄，並要求留下筆跡供日後比對，當陳情人欲在自宅內錄影蒐證時，竟遭調查局人員阻止。

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調查局則表示，同仁是受檢察官指揮，持合法的證人通知書前往進行查證，並非執行搜索，全程依據「刑事訴訟法」規定執行，並明確告知民眾是以證人身分配合進行查證，程序合法且尊重當事人權益。

調查局強調，偵辦任何案件一律秉持行政中立、依法行政原則，並嚴格遵守「偵查不公開」規定，以維護司法公正及調查程序的正當性；對於部分未經查證、不符事實的傳聞與臆測，籲請各界應以理性、客觀的態度審慎看待，避免對社會大眾造成誤導。

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