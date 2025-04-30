矯正署敦品中學感化生「無法打籃球」暴動 帶頭大哥下場曝

位於桃園市桃園區的矯正署敦品中學去年3月發生感化生集體暴動事件，桃園地院今天審結將帶頭鬧事的侯姓等8名感化生分別判處8月、7月及6月徒刑。（資料照）

2025/04/30 18:28

〔記者余瑞仁／桃園報導〕矯正署敦品中學侯姓等9名受感化教育成年學生去年3月間非戶外活動時段要求外出打籃球被拒，煽動全班集體暴動，對管教人員叫囂辱罵、破壞生活區內公物，更潑尿、噴辣椒水攻擊管教人員，經矯正屬調集桃園、台北監獄及八德外役監管理人員支援才將暴動平息，案經桃園地檢署偵辦後起訴9名帶頭鬧事份子；桃園地院今審結將帶頭的侯姓、吳姓感化生判處8月、7月徒刑，另6人各處6月徒刑、得易科罰金；許姓感化生另行審理中。

檢方起訴指出，去年3月27日下午，在敦品中學受感化教育的侯姓等多名學生在自主學習時間執意要去戶外打籃球，經李姓教導員拒絕，且未開啟第三生活區鐵門讓侯生等人出去，侯、許、吳3名學生煽動全班集體暴動，包括吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀企圖進入第三生活區維持秩序，遭到阻攔。

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此時侯生在第三生活區A、B教室等處對吳姓學務主任叫囂：「如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打！」許姓、莊姓、吳姓、陳姓及張姓等8名學生則對吳姓主任、鍾姓行政組長、楊姓生活輔導組長及李姓、廖姓教導員、陳姓管理員等多名管教人員怒罵「X你娘」、「死娘砲」等不雅字眼。

之後場片失控，多名學生分持警棍、滅火器、掃把或徒手破壞敦品中學所有的監視器螢幕、桌椅、鐵門、鐵捲門、飲水機、導師桌前隔板及壓克力板等物品，洪生用布條將現場監視器鏡頭蓋住、拔除電源線；莊生、吳生持尿液穢物對吳主任潑灑；侯、許、吳、陳、張及洪姓等7生分持辣椒水、滅火器攻擊6名管教人員，還丟擲水勺、杯子、垃圾桶等物，更持滅火器撞門阻止吳主任等管教人員進入第三生活區維持秩序。

事件驚動矯正署緊急調派台北、桃園監獄及八德外役監管理人員到場支援，以優勢人力將鬧事學生逐一帶往操場點名，最後才安撫壓制這起感化生暴動事件。全案另有多名少年涉案，分由苗栗以北各地方法院少年法庭審理中。

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