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    苦主看到「似曾相識」合約單 一通電話逮一身套裝女車手

    警方逮捕鄭姓女車手（左）。（民眾提供）

    警方逮捕鄭姓女車手（左）。（民眾提供）

    2025/04/30 18:43

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一名男子29日在超商瞥見一張合約單，想起之前被詐騙過程，該合約單「似曾相識」，立即打電話報警，助警逮到一身套裝的鄭姓女車手，不僅一吐心中怨氣，警方也將為他申請5萬元獎金。

    63歲葉姓男子近日接獲網路社團不明女子主動私訊，向其推薦投資平台，以高獲利、穩賺不賠的話術，套中葉男想賺錢的心，便與詐團車手相約至左營區曾子路上某超商簽約面交現款10萬元。

    一名曾遭投資詐騙的男子在超商購物時，發現桌上的假合約似曾相識，離開超商後立即打電話給左營分局文自派出所報案，員警趕往逮捕取款的34歲鄭姓女車手，並扣押智慧型手機1支、識別證1張、合作協議2張、收據2張及新台幣10萬元等證物。

    鄭女向警方表示，她是以2000元代價來收取合約書，警方詢問後依違反詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

    警政署自4月1日起正式推動「百斬計畫獎五萬」 專案，左營分局長謝承甫表示，這起案件是「百斬計畫獎五萬 」的重要成果之一，該分局在專案推動不到1個月的時間，已查獲3件具體成效，後續會立即為熱心民眾申請新台幣5萬元獎金，提升民眾檢舉意願。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    這張讓被害人「似曾相識」價合約單，讓女車手露餡。（民眾提供）

    這張讓被害人「似曾相識」價合約單，讓女車手露餡。（民眾提供）

    詐團製作假名牌，取信被害人。（民眾提供）

    詐團製作假名牌，取信被害人。（民眾提供）

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