基隆漁船「福洋266」釣魚台外海起火 八里艦馳援7人獲救、1失蹤

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船。（資料照）

2025/04/30 17:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署艦隊分署今日凌晨1時許接獲通報指出，基隆籍「福洋266」漁船於釣魚台東北157浬處發生火燒船事故。周邊漁船已先救起7人，仍有一名印尼籍船員失蹤，請求海巡署派船艇救援。海巡署派遣八里艦前往搶救，並通報國搜中心協調日方協處，現已將7名獲救人員安置於艦艇上，並與日方共同搜尋失蹤印尼籍船員。

海巡人員初步詢問得知，基隆籍「福洋266」漁船上共有8人，除我國籍船長外，另還有7名外籍船員。經周邊作業漁船「海豐888」及「鎮北168」救起7人後，仍有1名印尼籍船員失蹤。

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海巡署派遣的八里艦於今日上午11時許抵達搜救區域，並接駁漁船上的7名傷者，其中兩人燙傷起水泡、無立即危險，隨後於現場配合日方共同搜尋失蹤印尼籍船員，待桃園艦抵達搜救區域後，再將人員送返回台。

海巡署艦隊分署表示，呼籲海上作業漁民朋友，船舶於出海作業前，務必落實火災預防措施，包括電路檢修、燃油系統安全檢查及滅火設備配置與操作熟練，以降低火警風險，海上作業變數多，請隨時提高警覺。

海巡署派前八里艦前往現場搶救。（海巡署提供）

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