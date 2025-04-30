台中一家3口陳屍家中！ 兒穿紅衣掀民俗靈異傳說

警方鑑識人員到場採證勘驗。（記者許國楨攝）

2025/04/30 18:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一棟社區大樓，今日驚傳一家3口同時身亡的離奇命案，死者中的鄭姓兒子身穿紅衣紅褲，現場氣氛詭異，令人毛骨悚然，據了解，鄭男長年獨力照顧病重雙親，不僅背負沉重房貸，近期更疑似遭詐騙，積蓄被騙光，情緒崩潰，最終選擇與父母共赴黃泉。

這起人倫悲劇由一通訊息揭開序幕，鄭男傳訊給阿姨表露輕生念頭，幾乎與父親的長照中心報警同步，因75歲鄭父為洗腎患者，需固定到醫院洗腎，但已2天未赴院洗腎，機構擔心有異報案，警方與鄭男阿姨今天下午會同鎖匠破門，赫然發現3人陳屍家中。

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其中鄭父與69歲鄭母並肩躺在房間床上，45歲鄭姓兒子則在另一房內，全身紅衣紅褲，鄰居透露，鄭男雖任職企業幹部，卻長期獨撐家計，不僅照料罹病雙親，還得應付龐大開銷與房貸壓力，近期更疑遭遇詐騙，財務雪上加霜，曾聽聞他言語中流露「撐不下去」的無力感，沒想到憾事成真。

尤其令人震驚的是，鄭男身穿整套紅衣紅褲的選擇，民俗專家指出，紅衣輕生者在台灣傳統文化中，被認為可能因死意堅決、心存怨念，靈魂不易轉世，甚至有「索命」傳說流傳於坊間，此案一出，不少網友聯想到早年幾起「紅衣猛鬼」靈異事件，令人不寒而慄。

警方鑑識小組稍早進入屋內勘驗，現場無打鬥痕跡，3人均已出現明顯死斑，全案初步已經排除外力介入可能性，確切死因將報請檢方進一步相驗釐清。

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