鈑金男改行當警員！陳思捷「關懷」家暴案 受害者：苦盡甘來遇見你

陳思捷（右）被提報為績優員警，獲彰化縣長王惠美表揚「廉潔楷模」。 （照片由縣府提供）

2025/04/30 17:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林警分局警員陳思捷6年前參加警察特考，經3年訓練後到員林服務，除了協助打詐有功外，他用心處理家暴案件，曾有受害人感動得送上紅包，他立即拒絕，陳員「操守廉潔」、「積極任事」，今年被提報為績優員警，獲縣長王惠美表揚「廉潔楷模」。

陳思捷高職讀鈑金科，畢業後不愁找不到工作，只是他嚮往警界服務，投入警察特考，獲得錄取。

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員林警分局長吳詠傑說，個性木納的陳思捷卻有一顆細膩的心，多次協助民眾成功攔阻詐騙，並保全民眾財產等事蹟，充分發揮警察熱忱關懷之為民服務精神，能獲獎名符其實。

同事說，陳思捷還有一段「苦盡甘來遇見你」的故事，原來一名家暴受害者，經常遭到另一半的毒打，受害人長期受驚嚇而不敢報案，擔任管區的陳思捷聽聞鄰居講起，擔心遲早會出事，便主動上門關懷，受害人到警局做完筆錄，突然悲從中來，一把眼淚、一把鼻涕地，從口袋掏出紅包想塞給他，他立即告知主管，婉轉退回紅包。受害人感慨說，還好有這麼好心的員警，真是「苦盡甘來遇見你」，讓她以後再也不用擔驚受怕。

彰化縣警察局局長陳明君對於陳思捷廉能事蹟深表肯定，更期許員警恪遵警風紀，也期待透過本次廉潔楷模公開表揚，能夠激勵同仁學習效法，並在崗位上廉潔自持、勇於任事，也期望提升廉潔形象，以爭取民眾對於公務機關的信賴及支持。

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