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    涉詐助理費、圖利罪遭判刑 林穎孟喊冤：沒有一毛錢放口袋

    前無黨籍台北市議員林穎孟被控議員任內詐領助費26萬多元，台北地院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判刑3年8月、又依圖利罪判她5年8月徒刑，全案上訴後，高等法院今開庭，林穎孟出庭喊冤，否認不法，辯稱未詐領助理費，「沒有一毛錢放到我私人口袋」。（記者楊國文攝）

    前無黨籍台北市議員林穎孟被控議員任內詐領助費26萬多元，台北地院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判刑3年8月、又依圖利罪判她5年8月徒刑，全案上訴後，高等法院今開庭，林穎孟出庭喊冤，否認不法，辯稱未詐領助理費，「沒有一毛錢放到我私人口袋」。（記者楊國文攝）

    2025/04/30 17:19

    〔記者楊國文／台北報導〕前無黨籍台北市議員林穎孟被控議員任內詐領助費26萬多元，台北地院去年11月依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判刑3年8月、又依圖利罪判她5年8月徒刑，另外，林穎孟前男友葉曜彰亦被依圖利罪判處5年8月徒刑；上訴後，高等法院今開庭，林穎孟出庭喊冤，做無罪答辯，否認詐領助理費等不法。

    林穎孟庭後受訪表示，此案助理費沒有回捐、沒有上繳，沒有一毛錢放在她的口袋，「何來詐領？」，這是助理的薪水，助理也有實際做事，因為她都是遵守勞基法的規定，因此給助理補休，給他們薪水、幫忙保勞健保、勞退，「我不知道為何這樣會被認為是犯罪？」。

    她強調，助理的薪水都是助理自己領走，這不是一般詐領助理費看到的樣子，對於一審被判刑結果，覺得冤枉。

    檢方起訴指出，林穎孟在議員任內，2018年12月25日開始聘用楊姓助理，2019年9月楊姓助理請辭，林穎孟決定同年9月28日起資遣楊姓助理，依勞動基準法規定應發給楊姓助理資遣費。

    檢方調查認定，林穎孟為免除支付資遣費用，2019年10月仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費、勞工保險、全民健康保險及勞退機關提撥補助款等共新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

    檢方也查出，林穎孟亦聘僱葉曜彰為公費助理，薪資由葉曜彰領取供2人支配使用。葉曜彰2020年3月31日成立公關行銷公司，無法繼續受聘為公費助理，2人竟將公司新聘雇員充作議員公費助理，雇員再依公司指示處理承攬議員工作，以分攤公司成本。

    2020年4月，葉曜彰的公司聘郭姓女子負責平面設計、攝影及媒體影像製作，林穎孟、葉曜彰登載郭女為公費助理，領取薪資，並扣抵林穎孟應由個人支出的議員社群網站臉書（Facebook）等社群媒體影像製作費、文宣設計費等，總計詐領23萬1656元。

    北檢2022年3月搜索、約談林穎孟等人到案，林穎孟、葉曜彰均否認犯罪，檢方訊後，諭知她以100萬元交保。同年8月，北檢依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪起訴林穎孟、葉曜彰。

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