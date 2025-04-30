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    台東民宅突起火波及3戶 親友疑家暴男縱火上演全武行

    火災現場雙方互毆，追打叫囂，所幸皆無大礙。（記者劉人瑋攝）

    火災現場雙方互毆，追打叫囂，所幸皆無大礙。（記者劉人瑋攝）

    2025/04/30 17:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市雲南路下午3時左右發生住宅火警，火勢從透天厝ㄧ樓往上延燒，並且波及鄰居樓下的摩托車，ㄧ度傳出有人受困，還好警消趕抵迅速撲滅火勢。但親友們都懷疑是屋主兒子縱火，一票親人趕回，見面就是拳腳、安全帽飛舞。幸火警或打鬥皆無人傷亡。

    火警發生後幾乎所有在場人士都懷疑是陳姓屋主的兒子縱火，一開始沒看到屋主老夫妻大家都很擔心，後來當地里長確認2老都在醫院才讓所有人鬆了一口氣，但對陳男的懷疑仍未消，幾乎所有人一見他就一陣拳腳相向。

    鄰居說，陳姓男子是附近的頭痛人物，父母都申請家暴令，前幾天才把父親的電動車砸爛，下午聽到陳男和母親吵架，後來陳母離家到醫院照顧陳父，過沒多久家裡就發生火警，陳男今年過年時曾向家人嗆聲要放火燒家，也因許多人都聽聞此訊息，所以矛頭全對向他。

    陳男向警消喊冤，是ㄧ樓的電線走火才燒起來，與自己無關，「我又不是畜牲，會加害自己雙親」。但一批批不同的親友趕赴現場，一見陳男二話不說就是一拳、一腳或安全帽伺候，接著原本已出手過的親友又再加入戰局，雙方混戰叫囂，最後警方將陳男拉遠並帶上警車調查才讓衝突稍緩，起火原因有待調查釐清。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    雙方互毆追打叫囂，警方到場阻止衝突加劇。（記者劉人瑋攝）

    雙方互毆追打叫囂，警方到場阻止衝突加劇。（記者劉人瑋攝）

    民宅冒出火光及大量濃煙。（民眾提供）

    民宅冒出火光及大量濃煙。（民眾提供）

    民宅冒出火光及大量濃煙，警消到場滅火。（民眾提供）

    民宅冒出火光及大量濃煙，警消到場滅火。（民眾提供）

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