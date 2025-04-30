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    桃園狼繼父猥褻、性侵小姊妹98次 法官痛斥不顧倫常重判359年6月

    狼繼父性侵、猥褻兩未成女兒98次，桃園地院判處359年6月徒刑，應執行15年6月。（記者余瑞仁攝）

    狼繼父性侵、猥褻兩未成女兒98次，桃園地院判處359年6月徒刑，應執行15年6月。（記者余瑞仁攝）

    2025/04/30 17:22

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名水泥工犯強盜殺人案坐牢16年假釋，與帶著2名女兒的檳榔攤老闆娘結婚，卻對2名未成年繼女伸狼爪，性侵大女兒96次，強制猥褻小女兒1次、性侵未遂1次。桃園地院審理，依對少年犯強制性交罪96次各判處3年8月徒刑，對未滿14歲少女犯強制猥褻、強制性交未遂罪分別判處3年6月及4年徒刑，累計判刑359年6月，應執行有期徒刑15年6月。

    判決指出，43歲A男20年前在台中市犯下強盜殺人案被判無期徒刑，入獄服刑16年，4年前假釋，之後結識桃園市蘆竹區檳榔攤老闆娘，2022年4月結婚，與妻子及其與前夫所生2名當時分別就讀國小、國中的女兒同住。A男新婚次月就在住處房間將年僅15歲的大女兒強壓床，性侵得逞，此後幾乎以每週1次頻率，分別在住處、自己車上，就連她到台中照顧生病外婆，也追到台中性侵，前後得逞96次。

    2023年間，A男更將魔爪伸向11歲小女兒，在檳榔攤內強行喇舌；去年3、4月間又在檳榔攤對小女兒稱「壓力很大，陪我一次」遭拒，帶回家質問「難道妳喜歡女生？第一次不能給我嗎？」，強壓床上，將衣服往上拉揉捏胸部，又隔著制服褲子撫摸下體，還企圖性侵，所幸小女兒掙扎且無法解開上衣扣子而性侵未遂。

    狼繼父惡行直到去年5月間才被揭穿，經桃園地檢署起訴；桃園地院審理時，狼繼父坦承全部犯行，法官以其為逞一己私慾、不顧倫常，對配偶的一雙未能年女兒連續犯下性侵96次、強制猥褻1次及性侵未遂1次，性侵部分每次判處3年8月徒刑，強制猥褻判處3年6月徒刑，性侵未遂判處4年徒刑，刑期累計359年6月，應執行15年6月徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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