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    「挖喉驅魔」害兒子窒息亡 二審仍判死者母3年半

    陳母伸手進兒子嘴巴掏口水，被兒子掙扎咬傷，手上有多處傷痕。（資料照，民眾提供）

    陳母伸手進兒子嘴巴掏口水，被兒子掙扎咬傷，手上有多處傷痕。（資料照，民眾提供）

    2025/04/30 16:40

    〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣虎尾鎮在2023年底發生1件離奇的「挖喉驅魔」命案，29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息身亡。這起疑起因於怪力亂神的家庭悲劇，一審依傷害致死罪判陳母3年6月徒刑、陳父及陳弟均判刑2年、緩刑5年。陳母上訴，高等法院台南分院30日駁回、仍判陳母3年6月刑。

    判決指出，住在雲林縣虎尾鎮的陳姓男子，在冷凍工廠上班，父親是送貨司機、弟弟在養豬場上班、母親是家管，是單純的農家家庭。但陳男行為突然變得異常，家人帶他就醫未見好轉，後來到處求神問佛，陳男被認為是「卡到陰」。

    2023年12月1日凌晨，陳男又精神病發、行為怪異，多日不吃不喝，父母和弟弟將他帶到家裡的神明廳自行驅魔，父親和弟弟合力壓制陳男的雙手雙腳，使他無法掙扎，再由母親用手伸入喉嚨內用力挖出想「抓鬼」，他們相信只要掏光陳男的口水，就能讓陳男恢復正常，不料陳男當場休克窒息，家人發現不對勁、緊急送醫，卻釀成悲劇。

    雲林地院審酌，陳男的父母及弟弟3人，教育水準不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，且3人犯後坦承犯行、深感懊悔。

    法官依傷害致死罪判陳母3年6月徒刑；陳父2年刑、緩刑5年、向公庫支付20萬元並提供240小時義務勞務；陳弟2年刑、緩刑5年、向公庫支付10萬元及提供240小時義務勞務。此案還可上訴。

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