假買賣靈骨塔位狠詐逾1400萬 雲檢起訴7人

李姓男子為首的詐騙集團以「假買賣靈骨塔位」，欺騙2名被害人需繳骨灰罈罐提領費、鑑定費等，狠詐逾1400萬元，雲林地檢署今偵查終結，起訴涉案7人。（雲林地檢署提供）

2025/04/30 16:32

〔記者李文德／雲林報導〕

雲林縣地方檢察署偵辦以李姓男子為首的詐騙集團，以「假買賣靈骨塔位」欺騙2名被害人繳骨灰罈罐提領費、鑑定費、塔位劃位等，詐得逾1400萬元不法所得，雲檢今（30）日偵查終結，將李男等涉案7人，依詐欺、犯罪組織條例等罪嫌起訴。

檢警調查，33歲李男曾在中部地區從事殯葬禮儀工作，更從事過靈骨塔買賣仲介業，熟悉民眾有賣賣塔位、牌位等需求，更知這類殯葬商品可理財投資管道，買家會想脫手套利。

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2023年7月，透過管道得知謝、武姓男子有脫手需求，聯合顏、李、邱男及張女等人聯手欺騙。李男等人向被害人稱可以代為媒介販售骨灰罐、靈骨塔位、塔位權狀等，但被害人需要繳交提領費、鑑定費、塔位畫位費、操作負債比等名目，讓不熟殯葬商品買賣的被害者們陷入詐騙圈套。其中武姓被害者害為支付費用，更將土地、建物設定提高抵押權給融貸公司借款。

檢方說，謝男共被詐778萬5000元，武男則被詐629萬5000元，合計被詐1408萬元。2人發現遭詐騙報警，警方去年11月到李男位在南投的居住地拘提、搜索，期間李妻40歲沈女為幫他逃脫，藉故拖延不開門，且製造聲響，警示李男從4樓透天厝跳下，導致左腿、脊椎重創。

檢警陸續逮捕其餘共犯，查扣9萬8000元現金，14份委託銷售契約書、3份買賣投資受訂單、9張產權清查表、登記表2張、委託終止切結書1份等證物。偵辦過程中，發現一名49歲許姓男子以同樣騙術，詐騙武男，不法所得4萬元。

雲林地檢署說，全案偵查終結，依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌，將涉案7人提起公訴，更呼籲近來詐團以低價誘騙民眾投資購買「靈骨塔位」等商品，且宣稱數年後即有數倍的報酬，導致民眾投入資金後血本無歸，且更會利用民眾亟欲拋售商品，再次施詐，若民眾購買相類似商品時，需審慎思考，若有業者宣稱可幫忙託售「靈骨塔位」等商品勿輕信。

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李姓男子為首的詐騙集團，以「假買賣靈骨塔位」，欺騙2名被害人需繳骨灰罈罐提領費、鑑定費等，詐騙逾1400萬元。（雲林地檢署提供）

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