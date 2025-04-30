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    母親昏迷子攔警車求助 新平派出所警員火速開道送急診

    台中太平張姓男子開車載昏迷的母親送醫，因情況緊急請警車開道，1分多鐘就抵達醫院，所幸經治療後已無大礙。（記者陳建志翻攝）

    台中太平張姓男子開車載昏迷的母親送醫，因情況緊急請警車開道，1分多鐘就抵達醫院，所幸經治療後已無大礙。（記者陳建志翻攝）

    2025/04/30 15:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市張姓男子，近日下午5點多，因母親在家中身體不適突然昏倒趕緊開車送醫，途中行經太平區中山路4段，因適逢下班時間車多，擔心延誤送醫，發現警車經過立刻上前求助「警察先生！麻煩幫幫忙，我媽媽忽然身體不適昏倒了！」員警見狀立刻開啟警鳴器開道，約1分多鐘就趕抵國軍台中總醫院急診室，順利挽救老婦人寶貴性命。

    臺中市政府警察局太平分局新平派出所警員戚碩杰、史家瑞，近日下午5點多，巡邏經太平區中山路4段附近，忽然有1位男子從自小客車上向警方揮手示意，稱「副駕駛座上的母親身體忽然不適，目前意識不清要送醫，拜託員警協助開道。」

    因當時正值下班時段，中山路車流量大，兩名員警見狀立即開啟警鳴器協助開道送醫，約1分多鐘就抵達國軍台中總醫院急診室，由醫護人員接手治療。

    初步瞭解，婦人患有慢性疾病，當時因不明原因導致昏迷，所幸經治療後無已無生命危險，也讓家屬放下心中大石。婦人的兒子表示，母親的身體經治療後已無大礙，非常感謝員警及時協助開道送醫。

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