黃金飆漲、台南新營銀樓被搶 笨匪遺留手機成破案線索

著黃衣的林姓犯嫌，在銀樓佯裝買金項鍊，趁挑選時搶了2條金項鍊就跑，卻將自己的手機遺留在店內，成了警方追緝線索。（民眾提供）

2025/04/30 15:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區第一市場內1家銀樓，27日上午10點45分遭搶，58歲林姓犯嫌搶了2條金項鍊就跑，卻將自己的手機遺留在店內，成了警方追緝線索，新營警分局在7小時內後就將他逮捕到案，林嫌懊惱太緊張，一時失察丟了手機，也將自己送進警局，檢方將他聲請羈押獲准。

林男是吸毒人口，疑被債務逼急，因最近黃金價格飆漲，他在27日上午前往新營第一市場的銀樓，向店家佯裝要購買金項鍊，要求挑選，店家拿出1兩、2兩重的2條金項鍊讓他挑選，他假意挑選隨即拿了2條金項鍊轉身往門口衝，騎機車逃逸無蹤，店家追之不及，損失43萬元。

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但是林嫌逃跑時，因太緊張，忘了自己的手機還留在銀樓櫃台上，新營警分局中山派出所接獲報案後，立即依手機的線索和監視影像，查出犯嫌身分。

林嫌得手後，跑到麻豆將2條金項鍊賣了38萬多元，以為神不知鬼不覺，卻不知自己因手機露餡被警方鎖定，警方不到7小時後，在27日下午5點，迅速將林嫌查緝到案，以搶奪罪嫌移送法辦。

新營分局呼籲，近期黃金價格高漲，請銀樓業者加強自身安全防護措施，分局也將加強轄內銀樓店巡邏，防杜不法宵小。

被搶的金項鍊。（民眾提供）

58歲林姓犯嫌（中）搶了2條金項鍊就跑，卻將自己的手機遺留在店內，成了警方追緝線索。（民眾提供）

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